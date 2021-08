Fue en 2007 cuando un joven estadounidense llamado Chris Crocker se hizo conocido mundialmente al defender con euforia y entre lágrimas a Britney Spears en un video de internet, luego que la cantante reapareciera en los MTV Video Music Awards.

En el registro el muchacho expresó varias veces la frase “leave Britney alone” (dejen tranquila a Britney), la cual se viralizó y es recordada hasta el día de hoy.

El presente de la fan hoy en día es muy distinto, debido a que hace algún tiempo se definió como mujer trans e inició su proceso de transición.

Por lo anterior, la celebridad ahora se llama Cara e inició una terapia con hormonas hace algunos días. Todo esto lo costeó tras vender los derechos de autor del video viral grabado hace 14 años.

Fue así como el pasado miércoles Cara publicó un video en Instagram donde da cuenta de esta etapa, recibiendo apoyo de su millón de seguidores.

“Han pasado 33 años y estoy feliz de estar en un lugar donde puedo aceptar lo que soy. He dejado a un lado mi identidad y mi felicidad personal durante tanto tiempo, por miedo al rechazo o por no querer avergonzar a mi familia”, indicó en sus redes sociales.

“Entonces me di cuenta de que cualquier persona que realmente me quiera no se avergonzará de mí. Estoy en transición y no tengo por qué disculparme por ser quien soy”, agregó.

De acuerdo a lo que consignó TMZ, Cara recientemente recaudó 41.000 dólares al subastar los derechos originales de su video apoyando a Britney Spears como un NFT.

Sin embargo, una parte de los fondos se utilizaron para ayudar a su familia, debido a que sus padres se encuentran sin trabajo.

“Todavía estoy luchando para financiar completamente mi transición. Pero estoy agradecida de ahora poder estar tomando hormonas y trabajando para lograr mi objetivo”, sostuvo.