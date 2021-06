¿Te sientes más “inestable” que de costumbre? ¿Crees que estás pasando por un período más malo en términos de relaciones o comunicación? Si crees que éste es tu caso, la astrología postula que podrías estar afectado por el fenómeno de Mercurio Retrógrado.

En términos científicos, el planeta Mercurio experimenta un ciclo retrógrado aproximadamente una vez cada cuatro meses, y permanece en ese estado por cerca de tres semanas.

De acuerdo a Rebecca Smethurst, astrofísica de la Universidad de Oxford consultada por BBC Mundo, “Mercurio retrógrado es una definición científica real, que describe lo que ocurre cuando en apariencia ese planeta, y desde la perspectiva de la Tierra, se mueve hacia atrás“.

No obstante en términos de la astrología, es decir, del estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas, este fenómeno es mucho más enigmático.

Mercurio en la astrología

De acuerdo a la Guía Astrológica del Conocimiento Personal, escrita en 2003 por la exponente estadounidense del área Donna Cunningham, Mercurio “representa los principios de la comunicación, la mentalidad, los patrones de pensamiento, la racionalidad y el razonamiento, la adaptabilidad y la variabilidad”.

Además, dicho planeta “rige la enseñanza y la educación, el entorno inmediato de los vecinos, hermanos y primos, el transporte en distancias cortas, los mensajes y las formas de comunicación tales como correo, correo electrónico y teléfono, los periódicos, el periodismo y la escritura, habilidades de recopilación de información y destreza física”.

No obstante, cuando Mercurio se encuentra en su fase retrógrada podrían debilitarse aspectos clave de la vida como las comunicaciones, la lógica y la tecnología.

Mercurio Retrógrado

En palabras de Patricia Kesselman, astróloga y colaboradora del diario argentino Clarín, “cuando Mercurio cambia de dirección, es posible que puedan presentarse problemas tanto de comunicación como en el comercio. Es un momento difícil para comenzar nuevos proyectos sobre todo aquellos vinculados a la información, a la creación de redes, al flujo de comunicación y a los viajes”.

Ante ello, la experta aconseja “tomar precauciones para asegurarse de que los mensajes se entiendan claramente; esto a menudo implica frenar las cosas y reorganizarlas”.

Además, Kesselman comenta que este período “es momento para revisar, reordenar y recapitular lo que ya hemos hecho, terminar lo pendiente pero no para comenzar nada“.

Mercurio retrógrado en 2021

De acuerdo a la astróloga, este año Mercurio sufrirá tres retrogradaciones en signos de aire: Acuario, Géminis y Libra, todos “signos de comunicación oral o escrita, de relación, y que rigen la actividad en el plano intelectual y social”.

Mercurio retrogradará en Acuario: del 30 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2021. Mercurio retrogradará en Géminis: del 29 de mayo de 2021 hasta el 22 junio de 2021. Mercurio retrogradará en Libra: del 27 de septiembre de 2021 hasta el 18 de octubre de 2021.

Mercurio retrógrado y el impacto sobre cada signo

En este contexto, Kesselman explicó que en el período entre el 29 de mayo y 22 de junio Mercurio “retrograda entre el grado 24 de Géminis y el grado 16 del mismo signo”. Ante ello, las personas más afectadas serán aquellas que tengan puntos sensibles en esos grados de los signos: Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo.

“Los más beneficiados, en cambio, serán aquellos que tengan puntos sensibles en esos grados de los signos de Aire –Acuario y Libra-, así como Leo y Aries, aunque estos últimos en menor medida”, agregó.

También, comentó que los signos de Capricornio, Cáncer, Escorpio y Tauro no recibirán esta energía en forma directa.

“Sin embargo, igualmente conviene prestar atención porque quienes no conocen su Carta Natal (o Astral) podrían, de todos modos, tener puntos sensibles en esos grados y estar afectados”, expresó la astróloga.

Recomendaciones finales

Kesselman afirmó que en los períodos de Mercurio Retrógrado “Hay que cuidarse especialmente de no tomar decisiones apresuradas porque sus consecuencias pueden ser poco felices. Como cada vez que Mercurio retrograda, hay tendencia a las equivocaciones. Por ello, hay que tratar de evitar errores de juicio, no seguir los impulsos (porque pueden darse malentendidos) y revisar bien papeles y documentos para no incurrir en descuidos”, agregó.

Pese a ello, indicó que no todo es negativo. “Si nos detenemos a reflexionar, pueden ser tiempos muy creativos donde nos volveremos más intuitivos y receptivos, y nos resultará provechoso para reevaluar situaciones”, mencionó Patricia.

“Mercurio Retrógrado recuerda que la eficiencia se basa en estabilidad. Por esto, hay que pensar en éste como un período de mantenimiento, ideal para examinar viejos problemas que requieran acción, pero yacían ignorados”, concluyó la astróloga.