Una bochornosa situación vivió la Policía de Francia durante los últimos días, luego que a través de sus redes sociales anunciaran uno de los decomisos de drogas más importantes de su historia. No obstante esto terminó siento falso, ya que las sustancias incautadas en realidad eran dulces de frutilla.

Fue el pasado 17 de marzo cuando las autoridades habían anunciado en Twitter que habían sacado de circulación un taller ilegal de envasado de estupefacientes como MDMA o éxtasis. A eso se sumaba la sustracción de un cargamento de droga avaluado en más de 1 millón de Euros.

Sin ir más lejos en la mencionada red social también publicaron fotografías que daban cuenta de las sustancias, en las cuales se observaban píldoras de color rosado.

No obstante, las autoridades no contaban con el resultado del informe toxicológico, el cual indicó que la pastillas que allí estaban no eran drogas, sino que simples caramelos con sabor a frutilla.

#BelleAffaire | Investigations fructueuses des👮de la #SDRPT qui ont jugulé à #SaintOuen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines.

👉1 million d'€ de marchandise saisie

👉200 faits de recel de téléphone

➡️2 GAV pic.twitter.com/mCRTbbaRjZ — Préfecture de Police (@prefpolice) March 17, 2021

De acuerdo a lo expuesto por el diario español La Vanguardia, los compuestos estaban fabricados a base de “polvo neutro no relacionado con narcóticos o sustancias venenosas”.

Si bien la policía notificó su error el operativo no fue un fracaso del todo, ya que en el lugar se detuvo a un sujeto sospechoso de haber estado trabajando en la fabricación de pastillas de éxtasis.

Esto luego que en el galpón fueran hallados teléfonos celulares robados y una máquina especializada para la fabricación de píldoras, las cuales suelen estar presentes en talleres de drogas sintéticas.

Las autoridades sostuvieron que están investigando cómo llegó esa cantidad de dulces de frutilla hacia un taller presuntamente ilegal. Se presume que podrían ser “objetos distractores”.

De todas formas, en los días posteriores el lugar fue desmantelado y se clausuró su acceso. No se encontraron drogas en su interior.