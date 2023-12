Una mascota no es un cualquier regalo. Para algunos, los animales que nos acompañan día a día en nuestra vida resultan en amigos e incluso parte de la familia. Por ello es que, si para esta Navidad tienes en mente regalar una mascota, es necesario que consideres ciertos puntos.

Javier Yaconi, médico veterinario, explica que “regalar un perro o un gato constituye una responsabilidad familiar“, consigna CHV, lo que se traduce en una labor compartida y no sólo de aquella persona que recibirá al animal.

Forbes México entrega un listado de consejos a seguir y preguntas que hacerte a ti mismo antes de que decidas derechamente el adoptar y/o regalar una mascota esta Navidad:

1. ¿Por qué quieres una mascota? Recuerda que ésta puede acompañarte hasta por 15 años (dependiendo de su especie, claro).

2. ¿Tendrás tiempo para ella? Revisa tu horario y el de tu familia, pues tener una mascota implica darle tiempo para jugar, salir a pasear, cuidarlo y alimentarlo ciertas veces al día.

3. ¿Tu economía te permite mantener a un animal? Tendrás que destinar un presupuesto fijo para sus vacunas, visitas al veterinario y alimento adecuado a sus necesidades.

4. ¿Tienes un espacio adecuado en tu hogar para ella? Deberás preparar la casa para recibir al nuevo integrante: asegúrate de que el espacio y todos estén listos para convivir con él y hacerlo sentir cómodo y seguro.

¿Sabías, además, que las mascotas ayudan al fortalecimiento emocional e inmunitario de los niños con quienes se crían? Carolina Jiménez, psicóloga infanto-juvenil especializada en terapia sistémica breve, explica que todo aquello que brinde un ejemplo a un niño le ayuda a comprender de mejor manera las situaciones de la vida.

“En muchas ocasiones, a los niños les hacemos terapia con muñecos o títeres; así internalizan de mejor manera los conceptos o procesos que deben superar o comprender. Imaginan el ciclo de vida de otro ser viviente, lo que es un aporte concreto y claro sobre la vida y muerte”, detalla la profesional sobre cómo una mascota resulta un beneficio para los más pequeños.

Al compartir con una mascota, se “refuerzan las normas sociales típicas de un niño pequeño. (Los niños) se hacen cariño y se golpean. Un animal llora frente a esto último, y eso mismo siente el amigo al que golpean. Comprenden un lenguaje distinto, uno no verbal con el que logran interpretar necesidades, por lo que les será más fácil formar un vínculo social”, agrega la psicóloga.

No está demás recordar que las mascotas son seres vivos: no son simples regalos. A diferencia de un juguete en Navidad, éstas no pueden dejarse a un lado por simple aburrimiento y/o cansancio.

Si quieres regalar algo tan significativo como un animal en estas fiestas de fin de año, considera seriamente los cuestionamientos y consejos que te dejamos más arriba.