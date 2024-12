La autoridad meteorológica en Chile emitió diferentes avisos por eventos de altas temperaturas en 4 regiones de la zona centro sur del país, donde los termómetros podrían superar los 33° C.

Además, algunos pronósticos del tiempo adelantan que para las fechas cercanas a Navidad, la región Metropolitana podría superar las máximas de los 37 o 38° C, ¿pero se puede saber esto con tanta antelación?

Anuncian altas temperaturas para 4 regiones de Chile

Costó pero llegó. Si en los últimos años veníamos acostumbrados sentir olas de calor desde noviembre o diciembre, este 2024 fue la excepción, quizás, por la retirada del fenómeno de El Niño o por los efectos del cambio climático.

En concreto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMCH) emitió dos Avisos Meteorológicos por altas temperaturas en sectores de las regiones del Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía.

El primero de estos es válido para los sectores de vale y precordillera de las tres primeras regiones mencionadas, entre la tarde del sábado 14 de diciembre y el día siguiente, o sea, el domingo 15.

En tanto, el segundo Aviso Meteorológico por altas temperaturas se decretó para el valle de la provincia de Malleco, en la región de La Araucanía, también entre sábado y domingo.

Específicamente, según una Advertencia Agrometeorológica emitida por la misma entidad, para ambas jornadas se pronostican temperaturas máximas que pueden alcanzar los 33° C en las zonas mencionadas, donde los termómetros no suelen superar los 28-30° C en diciembre.

La DMC indica que el

aumento de las temperaturas máximas

se deberá a la presencia de flujo de viento de dirección este, producto de la presencia de una circulación ciclónica de superficie y una dorsal de altura en la zona central.

Posible calor “extremo” para la región Metropolitana en Navidad

Por otro lado, algunas aplicaciones han adelantado que según el tiempo, durante Navidad -entre el 24 y 25 de diciembre- los termómetros podrían llegar, incluso, hasta los 38°.

Al respecto, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile afirmó en Expreso Bío Bío que aún es pronto para realizar dichos pronósticos, pero que tampoco se pueden descartar con totalidad. De la misma manera, señaló que las proyecciones de temperaturas no se pueden llevar a cabo tantos días antes, ya que podría haber circunstancias que cambien.

“Uno puede hacer una proyección general, más o menos, de cómo se están comportando los modelos a largo plazo, con la salvedad de que muchas veces, lógicamente, van cambiando”, dijo.

Eso sí, sin afirmar o descartar estas posibles altas temperaturas para Navidad, Zúñiga aseguró que, “si hacemos un análisis global de cómo estaría moderándose la atmosfera para esa época, hay una condición de una perturbación, una vaguada, que se llama técnicamente, justamente los días previos a Navidad. Eso podría estar fortaleciendo las altas presiones, digamos, en el sector continental”.