En qué fijarte para saber qué tan tóxico es un envase de plástico: debes revisar este número

Con cada estudio que demuestra lo tóxico que puede ser el plástico al estar expuesto a ciertas condiciones, resulta útil identificar cuáles son más seguros que otros.

Y es que si bien comúnmente nos referimos a este elemento de forma genérica, hay distintos tipos, que a su vez tienen diferentes orígenes según el componente de fabricación.

Para ayudar en esa tarea de identificación, en 1988 se creó el sistema de Códigos de Identificación de Resinas, abreviado como RIC por sus siglas en inglés, que definió 7 categorías para clasificarlos.

En la práctica se ven como números que van del 1 al 7, encerrados en un triángulo con las clásicas flechas de reciclaje. Esto porque el propósito no estaba dedicado al público, sino para facilitar el reciclado. Aunque a partir de ella se evidencia de qué están hechos los objetos de plástico y si revisten peligros para la salud o no.

Cómo saber si un plástico es tóxico según la clasificación RIC

Número 1: se refiere al Polietileno Tereftalato (PET). Se usa en botellas de agua, aceite, jugos, enjuagues bucales y otros. Se recomienda no exponer estos objetos al calor, no usarlos más de una vez ni después de su vencimiento, puesto que desprende residuos de antimonio y ftalatos, que pueden afectar a riñones, hígado, órganos reproductores y los sistemas endocrino y nervioso, consigna el sitio Alkanatur.

Número 2: el Polietileno de alta densidad (PEAD o HDPE) es considerado uno de los más seguros para guardar alimentos, puesto que tiene una alta resistencia térmica y química, y tiene un bajo riesgo de filtrado. Se utiliza en cajas de leche, envases de yogurt, envases de mantequilla, juguetes y mamaderas.

Número 3: se refiere al vinilo o policloruro, alias PVC; quizás el primer plástico auténticamente tóxico de la lista. Es famoso por estar en tuberías, botellas de aceite, juguetes y cortinas de baño. Se recomienda evitarlo, puesto que sus componentes serían cancerígenos en una exposición a largo plazo, consigna Alkanatur.

Número 4: el Polietileno de Baja Densidad (PEBD) se utiliza principalmente para fabricar bolsas de supermercado, de alimentos congelados, pan y más. En ese sentido, está categorizado como uno de los más inofensivos, a menos de que se caliente.

Número 5: otro de los plásticos que no revisten mayor peligro tóxico es el Polipropileno (PP). Como tiene un punto de fusión alto, es seguro para calentar comida.

Número 6: esta categoría hace referencia al Poliestireno (PS), presente en cubiertos de plástico, cajas de huevos, bandejas de carnes y más. Es considerado altamente tóxico al ser calentado y es dañino para el medioambiente.

Número 7: en lugar de representar a un solo elemento, esta categoría es para todas las resinas que no encajan en las anteriores, en específico: Policarbonatos (PC), Poliamida (PA), Poliuretano (PU) y Bisfenol-A (BPA). Seguro has leído en algunos recipientes y botellas que consignan estar “libres de”, por lo que se hace entrever que no son muy positivos para la salud de las personas. Al recibir calor liberan sustancias tóxicas.