Dos productos de gotas de ojos, utilizados para tratar enrojecimiento ocular, deberán ser retirados del mercado tras una orden del Instituto de Salud Pública. Se trata de las gotas "Clarimir Solución Oftálmica 0,012%" y "Clarimir Solución Oftálmica", las cuales presentaron una impureza desconocida en su composición. Aunque no representan un riesgo inminente para la salud, su calidad no cumple con los estándares exigidos. Estas gotas contienen Nafazolina, un componente usado para tratar irritaciones oculares, por lo que se recomienda a los profesionales de la salud recetar otros productos con este compuesto. Se aconseja a los usuarios no suspender abruptamente el tratamiento y consultar con su médico para seguir indicaciones.