Brasil espera con ansias el megashow gratuito de Madonna en Río de Janeiro, donde cerrará su gira "The Celebration Tour" frente a 1,5 millones de personas en Copacabana, con un escenario de más de 800 m2. El concierto, una gran apuesta económica, será transmitido por TV Globo y sus plataformas digitales.

Brasil se encuentra paralizado a la espera del megashow gratuito que dará Madonna este sábado 4 de mayo en Río de Janeiro, específicamente en playa de Copacabana donde cerrará la gira “The Celebration Tour” frente a 1,5 millones de personas.

En los preparativos trabajaron miles de personas y en la ciudad brasileña no se habla de otra cosa, con un escenario que duplica en tamaño los de anteriores shows de la gira, con más de 800 m2.

Mega concierto gratuito de Madonna en Río de Janeiro

Primero ocuparán el escenario varios DJs y a las 21:00 horas (20:00 de Chile) Madonna recorrerá una pasarela elevada desde el hotel Copacabana Palace, donde se aloja, hasta el escenario para la que será la actuación más importante de su carrera.

Tras 80 presentaciones en Europa y Norteamérica, el concierto en Río será el broche de oro de una gira que se volvió especialmente significativa, después de que en junio una grave infección bacteriana hiciera temer por la vida de la cantante.

La artista que explotó en 1984 con su “Like a virgin”, lleva cuatro décadas de trabajo con pocas interrupciones y siempre su apuesta por los shows grandilocuentes y disruptivos fueron su marca diferencial. Para los afortunados que estén allí será un evento histórico.

En la víspera, Madonna ensayó en dos oportunidades y se pudieron ver algunos de los temas que no faltarán como “Nothing Really Matters” y “Burning Up”. También “Live To Tell”, con la que rendirá homenaje a víctimas del sida, entre ellos Freddie Mercury y el legendario músico brasileño Cazuza.

Otros detalles del show

También participarán del concierto el cantante Pabllo Vittar y un grupo de jóvenes que tocarán tambores a ritmo de funk. Además está confirmada la presencia de Anitta, la reina del funk, que en 2020 hizo “Faz Gostoso” en colaboración con Madonna.

El evento una gran apuesta económica de Río de Janeiro, que inyectó 4 millones de dólares de los 12 millones de dólares que cuesta la producción y las autoridades estiman que tamaño concierto aportará 57 millones de dólares a la economía local.

Sin duda este recital será histórico para Latinoamérica como lo fue en 1994 el concierto den el mismo lugar de Rod Stewart que reunió a más de tres millones de personas, un récord todavía no superado.

Sin embargo, puede “en Copacabana, la estadounidense puede igualar o superar la hazaña lograda por The Rolling Stones, que, en un concierto gratuito en la misma playa en 2006 atrajo a un millón y medio de espectadores”, sostuvo EFE.

¿Quién transmite o donde ver en vivo el concierto de Madonna en Río de Janeiro?

El concierto de Madonna será transmitido por el canal brasileño TV Globo. La cadena brasileña también hará una transmisión especial por medio de sus plataformas digitales, así como su página web.

El show de la ‘Reina del pop’ será filmado desde una unidad móvil, con más de 30 cámaras y decenas de profesionales de la emisora, que ayudarán a compartir el concierto a los millones de fans de Madonna en diversas partes del mundo.