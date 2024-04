“Vamos avanzando y nos vamos acercando a los europeos”, dijo Arturo Vidal cuando recibió de regalo de uno de los auspiciadores (Jetour) de Colo Colo, uno de los lujosos autos cero kilómetros.

¿Cuáles son las características y cuánto cuestan los automóviles que obtuvo el plantel del ‘Cacique’ y que molestó incluso a la hija del histórico entrenador albo, Mirko Jozic.

“Veo y no lo creo. Entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza”, escribió en redes sociales, Lana Tonci.

La hija del DT que llevó a Colo Colo a su primer título internacional en 1991, hacía alusión a los lujosos autos marca Jetour -flamante auspiciador del elenco de Macul- entregado como regalo al plantel, además de las tres derrotas consecutivas del club, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

“Querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron. ¡Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias!”, agregó.

En concreto, fueron 33 autos Jetour, modelo Dashing los que recibió el plantel oficial de Colo Colo, cuyo precio parte en los 15 millones de pesos y que pude llegar a costar poco más de 21 millones, según sus características.

De acuerdo a la misma marca, este tipo de vehículos cuenta con un motor de 1.6 litros Turbo con una potencia de 188 HP, un sistema de filtración de aire ecológico, luces LED automáticas, manijas ocultas, ruedas deportivas, una cámara de retroceso de 540 grados, control de crucero, encendido remoto, sensor de lluvia, advertencia de colisión lateral y más.