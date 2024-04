El plantel profesional de Colo Colo recibió de regalo el miércoles autos en su versión de lujo de parte de uno de sus auspiciadores. Un gesto que no gustó nada a Lana Tonci, hija del recordado e histórico entrenador Mirko Jozic.

Cada jugador del primer equipo del ‘Cacique’ recibió un vehículo de la marca Jetour, el cual será utilizado por el futbolista por cierto tiempo tras un comodato con el auspiciador del ‘popular’.

El auto es del modelo Dashing, que tiene un valor que va entre los 15 millones de pesos el básico a los 20 millones en su versión de lujo.

Este obsequio no fue bien visto por la primogénita del histórico DT croata que llevó a Colo Colo a su primera y única Copa Libertadores de América en el año 1991.

Lana Tonci estalló de furia y lo plasmó con un escrito en una Historia de Instagram. “Veo y no lo creo. Entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza”, apuntó de entrada.

“Que feo chicos. A dónde llego mi club! Trate de no hacer un comentario, pero no pude! Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club”, añadió.

Finalmente, la hija de Jozic señaló que “en definitiva, vergonzoso, feo y muy triste. Mejor me desconecto y paro porque… Querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron. ¡Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias! POR SIEMPRE COLO COLO”.

Un reclamo que llega en la previa del clásico del ‘Cacique’ ante Universidad Católica, por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2024, a jugarse este sábado 20 de abril en el Estadio Santa Laura.