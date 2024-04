De paso muy recordado por el fútbol chileno, Gustavo Quinteros rememoró su paso por nuestro país y especialmente por Colo Colo, club del que fue cesado en 2023 para luego partir a Vélez Sarsfield en Argentina.

En su paso por los albos, tuvo como dirigido a Darío Lezcano, jugador con el cual arrastró un mediático conflicto que incluyó dardos del delantero paraguayo hacia el DT.

Antes de irse a jugar al Tacuarý de su país natal, el atacante conversó con los medios y aprovechó de fulminar al mencionado estratega, acusando que lo perjudicó, que era una mala persona e incluso, reveló fuertes acusaciones.

“En diciembre Emelec se comunicó conmigo y me dijeron que Quinteros habló mal de mí, que yo estaba lesionado y era viejo, con eso se nota que era una mala persona, Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó”, fue parte de lo que dijo Lezcano.

La respuesta de Gustavo Quinteros a Darío Lezcano

Este lunes, en diálogo con Todos Somos Técnicos, Gustavo Quinteros le respondió al futbolista, el cual, por Colo Colo disputó 13 partidos oficiales y anotó tres goles.

“Me da risa, porque en todos los lugares en los que estuve puedo volver. Los jugadores a alguien tiene que echarle la culpa por no jugar“, partió diciendo.

Fue ahí, cuando Quinteros lanzó el dardo a Lezcano.

“Este jugador no juega ni en un equipo chico de Paraguay, entonces no estaba para jugar (en Colo Colo). Cuando vino tenía un problema que no lo dejaba entrenar normalmente y por eso jugó Damián”, sentenció el otrora entrenador de la UC, quien no entendió el por qué de los dichos del exjugador del Juarez.