Durante la jornada de este miércoles 27 de marzo se publicó una nueva edición de la encuesta Data Influye, que evidenció la opinión de las personas respecto a las autoridades de Gobierno.

De igual manera, el sondeo reveló que casi un 75% está de acuerdo con que militares y Fuerzas Armadas realicen funciones de resguardo de infraestructura crítica.

Según la encuesta Data Influye, el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, es el secretario de estado mejor evaluado con un 57%, situación que se repite en otros sondeos como el de Plaza Pública Cadem.

El ex jugador de Colo Colo, lo siguen el titular de Hacienda Mario Marcel y su par de Interior, Carolina Tohá. En tanto, la vocera de Gobierno Camila Vallejo, que en toras encuestas ocupa los últimos lugares, en esta oportunidad se ubica en el cuarto puesto, con 52%.

Por otro lado, los ministros peores calificados son Luis Cordero, de Justicia, Nicolás Cataldo, de Educación, y Nicolás Grau de Economía. Los últimos 2 se han visto en polémicas últimamente por la crisis educacional y la denuncia de una charla sexual a menores en un colegio, y el anuncio del cierre de la Siderúrgica Huachipato, respectivamente.

Así, los ministros mejor y peor evaluados según Data Influye son:

En tanto, ante la pregunta “Actualmente, e independiente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno, un 31% (+3) afirmó que la opción es “aprueba”.

Sin embargo, un 53% (+3) desaprueba la función del Mandatario y un 15% (-6) dice que no aprueba ni desaprueba.

Según la encuesta, un 74% de las personas están de acuerdo con que militares y Fuerzas Armadas en general realicen funciones de resguardo de infraestructura crítica, además de otras funciones que se puedan desplegar en todo el país.

De ellos, un 93% dijo que dispondría de despliegue militar para resguardar fronteras, aeropuertos, torres alta tensión, agua, puentes, carreteras, puertos, etc. (infraestructura crítica).

Las preferencias son:

68%: Vigilar calles, pasajes, estaciones de metro, poblaciones, mall, supermercados, hospitales, edificios públicos, etc.

60%: Allanar y controlar población en campamentos, poblaciones, villas, barrios, urbanizaciones, casas, departamentos, etc.

58%: Controlar (identidad) de población en calles, espacios públicos, vehículos, transporte, eventos públicos, otros.

49%: Controlar orden público en manifestaciones, actos, marchas o similares

36% Controlar y/o detener a personas en cualquier espacio sea público o privado

29%: Allanar y controlar población en universidades, colegios, sindicatos, espacios privados, fábricas, empresas, ONG, etc.