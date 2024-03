La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada por la posibilidad de ser candidata presidencial, puesto que su nombre ha sonado en el último tiempo como carta para llegar a la Presidencia.

En conversación con Radio Corazón, la secretaria de Estado se refirió a si ha considerado este escenario.

“Si me pongo a pensar en eso, ¿cómo hago este trabajo que tengo todos los días? Tengo que hacer este trabajo bien y después se discutirán esas cosas”, manifestó Tohá.

Añadiendo que “sí, por supuesto me pongo a pensar y me meto en esta conversación, pero cada vez que me dicen eso yo digo, ‘chuta, si me meto en esa conversación, voy a descuidar la cosa en que estoy metida’, que ya es súper exigente. Entonces, prefiero cuadrarme en la tarea que estoy hoy y ya vendrá el momento de pensar esas cosas”.

Recordemos que Tohá es una de las figuras del oficialismo que aparece como opción en las encuestas, en una posible candidatura presidencial. Lo mismo ocurre con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Cabe recordar que en la oposición, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, planteó la idea de una posible primaria presidencial entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón. No obstante, la parlamentaria dijo que adelantar cualquier definición “es apresurado”.