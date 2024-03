No existe plazo que no venza ni deuda que no se pague. Hasta esta semana se puede pagar el Permiso de Circulación 2024, documento necesario para poder manejar un vehículo por las calles del país, y que no tenerlo, acarrea severas sanciones.

Entre los requisitos para poder pagar el Permiso, es necesario tener otros documentos o trámites al día, como no tener multas de tránsito impagas o poseer el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

¿Quiénes y hasta cuándo pagar el Permiso de Circulación 2024?

Dependiendo del tipo de vehículo, hay distintas fechas dispuestas para el pago del Permiso de Circulación 2024, sin embargo, la que implica a la mayoría de los vehículos, vence el próximo domingo 31 de marzo.

Del 1 de febrero pasado comenzó a correr el plazo para quienes posean automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons y camionetas.

En este grupo se incluyen los carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga.

En el caso de taxis y buses, el Permiso de Circulación se pagará en mayo próximo. Del mismo modo, septiembre será el turno para vehículos pesados como tractocamiones, tractores agrícolas o industriales y máquinas automotrices.

Es importante destacar que el Permiso de Circulación se puede pagar en dos cuotas: la primera en la fecha señalada previamente y la segunda del 1 al 31 de agosto.

¿Cómo saber cuánto debo pagar de Permiso de Circulación?

Primero, debes saber que el Permiso de Circulación se paga en la Dirección de Tránsito de cada municipalidad y en los centros habilitados por cada una de ellas para realizar el trámite.

De igual manera también hay municipios que han habilitado plataformas en línea para pagarlo. Para ello, se debe revisar en el sitio web de cada municipalidad si tiene habilitada la opción de hacer el trámite en línea.

Respecto al valor, este dependerá de la tasación oficial de vehículos, elaborado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el que puedes revisar en el siguiente link.

También puedes saber precio de tu Permiso de Circulación 2024, haciendo clic aquí en esta imagen:

¿Qué necesito para pagarlo?

Para obtener el Permiso 2024, en caso de vehículos antiguos, se necesitará el Permiso de Circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio (SOAP) y tarjeta de dominio o padrón del Registro Civil.

Para automóviles nuevos: Factura de compra, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación y certificado de normas de homologación y SOAP.

Revisa aquí su tu vehículo tiene multas impagas

El permiso se puede obtener solo si el vehículo no presenta multas de tránsito impagas. En caso contrario, debe pagar en la tesorería municipal de la comuna donde le cursaron el parte, o directamente en los centros habilitados para obtener el permiso de circulación.

Consulta aquí si tienes multas de tránsito no pagadas.

Asimismo, quienes se encuentren en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI) no podrán obtener el Permiso de Circulación si son propietarios o propietarias de un vehículo motorizado.

¿Cuáles son las multas por no pagar el Permiso de Circulación 2024?

En caso de no pagarlo, el dueño del vehículo se expone a multas entre 1 y 1,5 UTM (aproximadamente entre $64.793 y $97.190) y la posibilidad de que retiren el vehículo de circulación.

Además, al momento de renovar la patente se aplicará una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo, que se calcula con al IPC.