De acuerdo a un estudio, las enfermedades cardiovasculares ya dejaron de ser la principal causa de problemas de salud en el mundo, superadas por los problemas neurológicos, debido a un reflejo del envejecimiento poblacional.

Se calcula que las patologías neurológicas mataron a más de 11 millones de personas solo en el 2021.

Las patologías que afectan al sistema nervioso como las demencias, las migrañas o los accidentes cardiovasculares son la principal causa de problemas de salud en el mundo, según un amplio estudio.

El trabajo, recogido por la revista Lancet Neurology, señala que un 43 % de la población mundial (unos 3.400 millones de personas) sufrió problemas de salud neurológicos en 2021.

El estudio corrió a cargo de cientos de investigadores bajo la supervisión del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), un organismo de referencia en cuanto a estadísticas de salud.

El nivel de afectación de este tipo de patologías es mucho más elevado de lo que se estimaba. Desde 1990, ha aumentado en más del 50%, superando así las enfermedades cardiovasculares que eran las más expandidas hasta ahora.

Los investigadores ven en estas cifras un reflejo del envejecimiento poblacional, puesto que la gran mayoría de estas patologías no tiene curación y pueden perdurar hasta el deceso del paciente.

ICYMI: Neurological conditions now leading cause of ill health and disability globally, affecting 3.4 billion people worldwide, suggests GBD study in @TheLancetNeuro

➡️ Read the paper: https://t.co/ozONwSrrf0

➡️ Explore the infographic: https://t.co/eEa7AApwlA pic.twitter.com/iPNrSz1yRo

— The Lancet (@TheLancet) March 18, 2024