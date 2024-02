A quién no le ha pasado: estás en tu casa y de pronto tienes muchas ganas de comer algo dulce. Si salir no es una opción y no tienes nada a mano para saciar tu antojo, entonces necesitas probar esta receta de brownie en una taza.

Solo necesitas algunos ingredientes básicos y, por su puesto, chocolate en polvo.

Ingredientes de brownie en taza:

– 1 huevo

– 3 cucharadas de harina

– 3 cucharadas de cacao en polvo

– 2 cucharadas de mantequilla derretida

– 2 cucharadas de leche

– 3 cucharadas de azúcar

– 1 cucharadita de esencia de vainilla

– 1 pizca de sal (en caso de que la mantequilla no tenga)

– Un puñado de frutos secos (opcional)

Preparación:

En una taza apta para microondas debes poner el huevo y revolverlo con un tenedor para mezclar la clara y la yema. Luego, agregas las dos cucharadas de leche y la vainilla.

A continuación, se debe agregar la mantequilla derretida.

Luego se deben agregar los ingredientes secos, partiendo por las tres cucharadas de azúcar. Esta puede ser blanca o rubia, dependiendo de tus gustos personales.

A continuación, necesitarás incorporar tres cucharadas de harina. Si no tiene polvos de hornear, deberás incorporar una cucharadita por tu cuenta.

Por último, el ingrediente más importante: agregar las tres cucharadas de chocolate en polvo.

Si se te antoja, puedes agregar los frutos secos de tu preferencia, como nueces o almendras.

Una vez que esté la mezcla bien revuelta, sin grumos, toca meterla al microondas por 1 a 2 minutos a toda la potencia. Puedes ir revisando la mezcla para asegurarte de que quede en el punto de cocción que más te gusta y evitar que se reseque.

Como sugerencia de consumo, puedes acompañar tu brownie en taza con helado de vainilla o crema chantilly una vez que esté listo.