Pocas cosas generan más expectación y alegría en Chile que la llegada de diciembre, el mes que marca el inicio oficial de la temporada navideña. Al igual que las Fiestas Patrias, en Chile, una vez que el reloj marca las 00:00 del 1 de diciembre, los jingles, el pan de pascua y las películas de Navidad se toman el mes completo.

Por eso, en BioBioChile preparamos esta lista cinematográfica con una amplia variedad de éxitos navideños pensada para todos los gustos. Ya sea que te consideres un romántico empedernido, un amante de las películas familiares, un nostálgico de los clásicos antiguos o incluso un valiente buscador de emociones en las películas de terror, esta selección tiene algo reservado para todos.

Comedias románticas de Navidad

Si eres un romántico empedernido entonces no puedes perderte ninguna de estas películas que combinan a la perfección el romance con el espíritu navideño. Desde intercambios de hogares que conducen a inesperados flechazos hasta encuentros en vísperas de Navidad, estas comedias románticas son la receta perfecta para despertar la llama del amor en esta temporada tan especial.

The Holiday (2006). Después de terminar con sus respectivos novios, una mujer de Estados Unidos y otra Gran Bretaña intercambian sus hogares durante la época navideña, enamorándose cada una de un hombre de la localidad. Encuéntrala en Amazon Prime y Star+.

Love Actually (2003). Una emocionante y divertida película donde las historias de diferentes parejas se cruzan en vísperas de Navidad. Encuéntrala en Amazon Prime y Apple TV.

Mientras dormías (1995). La historia sigue a Lucy, quien, después de presenciar un accidente que deja en coma al hombre que secretamente ama, se ve envuelta en malentendidos cuando la familia del hombre asume que ella es su prometida. Encuéntrala en Disney Plus.

Last Christmas (2019). En esta película, Kate, interpretada por Emilia Clarke, tiene mala suerte en su vida hasta que conoce a Tom, interpretado por Henry Golding, quien la ayuda a redescubrir la alegría de la Navidad. Encuéntrala en Google Play y Amazon Prime.

El universo cinematográfico de Navidad de Netflix. Pareciera que nadie se toma tan enserio la producción de películas navideñas como Netflix, quienes año tras años sorprenden con nuevas películas y secuelas de sus ya clásicos de Navidad.

Películas de Navidad para toda la familia

La Navidad es el momento ideal para reunir a la familia y sumergirse en historias que encantan a todos por igual.

Mi pobre angelito (1990). Un niño de 8 años se queda solo en casa por accidente. De pronto, debe defenderse de un par de torpes ladrones que intentan asaltar su hogar en Navidad. Encuéntrala en Disney Plus.

El extraño mundo de Jack (1993). No existe mucho consenso aún sobre si se trata de una película de Navidad o una de Halloween. Lo que sí es cierto es que ver a estos personajes prepararse para la Navidad será una experiencia que no olvidarás. Encuéntrala en Disney Plus.

El Grinch (2000). Basada en el libro clásico del Dr. Seuss, esta película animada sigue al Grinch, una criatura verde que detesta la Navidad. A medida que intenta robar la festividad, descubre el verdadero significado de la temporada de una manera conmovedora y humorística. Encuéntrala en Amazon Prime y Netflix.

Klaus (2019). El padre de Jasper, responsable del servicio de correos, quiere que su hijo sea un hombre de provecho. Nunca imaginó que terminaría encontrándose al mismísimo “Papá Noel” después de enviarlo en una misión al Ártico. Encuéntrala en Netflix.

Los fantasmas de Scrooge (2009). Ebenezer Scrooge es un hombre tacaño y amargado que no comparte el espíritu navideño. Los fantasmas de la Navidad se encargarán de darle una lección. Encuéntrala en Disney Plus.

Clásicos antiguos de Navidad

En esta sección, damos un paso atrás en el tiempo para explorar joyas cinematográficas que han resistido la prueba del tiempo. Si eres de los que disfruta una buena película “vintage”, entonces la siguiente colección de clásicos navideños es para ti.

Que bello es vivir (1949). Un hombre cree que su vida carece de sentido y que el mundo sería un lugar mejor si él no estuviera. Cuando está a punto de suicidarse en la víspera de Nochebuena, aparece un ángel de segunda clase que quiere ganarse las alas impidiendo que se quite la vida. Encuéntrala en Apple TV y Amazon Prime.

La Cena de los Acusados (1934). Aunque no es típicamente una película navideña, esta comedia detectivesca ambientada en Nochebuena presenta un intrigante misterio que se desenvuelve durante una cena. Encuéntrala en Apple TV.

Milagro en la Calle 34 (1947). En esta película clásica, un anciano llamado Kris Kringle es contratado como Santa Claus en una tienda por una mujer escéptica y su hija. A medida que Kris comienza a demostrar que es el verdadero Santa, desata un debate legal que cuestiona la existencia de Santa Claus. Encuéntrala en Disney Plus.

Muchas gracias, Mr. Scrooge (1970). Una adaptación musical del clásico “Cuento de Navidad” de Charles Dickens. En esta versión, el avaro Ebenezer Scrooge experimenta la visita de tres fantasmas que lo llevan a un viaje emocional para redescubrir el significado de la Navidad y la importancia de la compasión. Encuéntrala en Apple TV y Amazon Prime.

Películas terroríficas de Navidad

Para aquellos que buscan una dosis de emociones intensas en medio de la Navidad, esta sección presenta películas que combinan el espíritu festivo con elementos del terror.

Gremlins (1984). Un regalo aparentemente inofensivo, un mogwai llamado Gizmo, desencadena una serie de eventos caóticos cuando las reglas para cuidar de él no se siguen adecuadamente. Esta película combina elementos de comedia negra y horror, creando una historia única y atractiva que sorprende en el contexto festivo. Encuéntrala en Apple TV y Amazon Prime.

Krampus: El terror de la Navidad (2015). Cuando una familia disfuncional pierde el espíritu navideño, desatan accidentalmente la ira de Krampus, un antiguo demonio del folclore europeo. Esta película de terror oscuro y fantástico mezcla elementos navideños con un giro aterrador, ofreciendo una experiencia única para aquellos que disfrutan de emociones intensas. Encuéntrala en Google Play y Apple TV.

Silent Night (2021). En medio de una celebración navideña, un grupo de amigos enfrenta el apocalipsis. Aunque intentan mantener la normalidad, la conciencia de que el mundo está a punto de cambiar para siempre se cierne sobre ellos. “Silent Night” combina el drama humano con elementos de suspenso y reflexión. Encuéntrala en Amazon Prime y Netlix.

No son de Navidad, pero…

A veces, la magia navideña se filtra en historias que no son exclusivamente sobre la temporada festiva. En esta sección, exploramos películas que, aunque no tienen la Navidad como su trama central, logran capturar la esencia y la magia de esta época especial.

Duro de Matar (1988). Aunque la trama principal no está centrada en la Navidad, la película se desarrolla durante las festividades. John McClane, interpretado por Bruce Willis, se convierte en el héroe accidental en una fiesta navideña cuando un grupo de terroristas toma un edificio. Encuéntrala en STAR+.

El diario de Bridget Jones (2001) Bridget Jones, interpretada por Renée Zellweger, narra sus experiencias cómicas y románticas mientras navega por la vida en Londres. Aunque la trama no se centra exclusivamente en la Navidad, varias escenas capturan la esencia festiva, ofreciendo una dosis de humor y romance durante las vacaciones. Encuéntrala en Amazon Prime.

Harry Potter (2001). Aunque la saga de Harry Potter no es específicamente sobre la Navidad, varias películas incluyen escenas ambientadas en Hogwarts durante la temporada festiva. La magia de la Navidad se mezcla con el mundo mágico de Harry Potter, brindando momentos encantadores y emotivos. Encuéntrala en HBO Max y Apple TV.

Batman regresa (1992). Aunque la historia principal de Batman no es de temática navideña, la película se desarrolla durante la temporada festiva, con Gotham City cubierta de nieve y decoraciones navideñas. El toque oscuro de Tim Burton se combina con el espíritu navideño de manera única, ofreciendo una experiencia cinematográfica memorable. Encuéntrala en HBO Max y Amazon Prime.