Puede que la imagen de Xuxa llorando sobre el escenario de la Quinta Vergara, por el cambio de la letra del público a una de sus canciones, sea una de las principales razones de por qué Chile no estaría en sus destinos para su gira de despedida. Pero vale recordar que toda la historia de que su música adoraría al diablo partió aquí en el país, en Antofagasta.

La cantante brasileña e ícono musical de los 90′, Xuxa, anunció su retiro como “La Reina de los Bajitos”, luego de más de 40 años de carrera, y reveló que planea una gira por Brasil y Argentina, ¿pero cuáles son los motivos que la alejan de Chile?

Para lamento de la artista y sus fanáticos nacionales, Maria da Graça Xuxa Meneghel tuvo dos episodios, de los tantos que marcaron su carera, que sucedieron en nuestro país, al punto de afirmar que jamás volvería a visitarlo.

¿Xuxa, cumplirá su promesa?

¿Por qué Xuxa no viene a Chile?

El primer gran “trauma” de Xuxa con Chile sucedió cuando estaba en la cúspide de su carrera, era una figura reconocida entre grandes y chicos en Brasil, Argentina y gran parte de Sudamérica y había triunfado en el Festival de Viña del Mar un año atrás.

Según consignó La Cuarta, en 1991, en los estudios de la Radio Nacional en Antofagasta, durante el programa “Los cariñositos” una auditoria efectuó una extraña denuncia: “Tengo miedo: con mi hijo estábamos escuchando a Xuxa… Hasta que la cinta se enrolló y la canción se escuchó al revés”.

Félix Acori Gómez, actual concejal de la región y otrora locutor de “Los cariñositos”, pidió al DJ de la emisora escuchar “Todo el mundo está feliz”, de Xuxa, en sentido contrario. “El diablo es magnífico”, es lo que creyó oír.

Asombrados, hicieron un despacho a Santiago con Enrique Maluenda, provocando una bola de nieve que llevó a relacionar a la brasileña con cultos al diablo, sectas y símbolos anticristos por el resto del continente, afectando sus ventas y popularidad.

“Estoy decepcionada”: El primer lamento de Xuxa con Chile

Tras ello, se especuló que su característico saludo con tres dedos en alto eran en realidad el “tridente de Lucifer”, y que cuando decía “indios”, en una de sus canciones, lo que quería decir era “sin Dios”. Su nombre, para los expertos en misterios ocultos, eran dos entidades malignas del umbandismo: Xu y Xa.

En Chile, Argentina y Brasil se repartieron volantes denunciando a la cantante: “Se ha constatado la existencia de mensajes satánicos en el reverso de la cinta de su casete de mayor éxito, con frases como ‘Adoren al diablo’, ‘Condenado Jesucristo’, ‘El que yo conozco me ha dado el privilegio de ser mujer suceso’, y ‘Jesús, el mundo te condena””.

En su defensa, Xuxa aseguró: “Todo esto es una porquería: es una obra de enfermos, de fanáticos. Pero hay más: en Chile llegaron a decir que en mis trajes hay símbolos satánicos. ¿Cómo es posible que se invente todo esto?”.

“Estoy decepcionada. No quise hablar de esto, pero no me gustaría que siguiera creciendo esta ola”, lamentó.

Ilari, ilari, ilariê…

Otro episodio que podría ser una razón que aleja a Xuxa de los escenarios de Chile, se dio en su segunda visita al Festival de Viña del Mar, específicamente en el 2000. 10 años después de su primer éxito en la Quinta Vergara, la brasileña se presentó ante casi el mismo público, pero ya adultos.

Durante la canción ‘Ilari, ilari, ilariê’, en la parte del coro donde la cantante dice ‘oh-oh-oh’, el público respondió ‘chupalo’, una clásica broma que se hace en el país cuando suena la melodía.

Tal como confirmó el animador de ese certamen, Antonio Vodanovic, ella no entendió que era una broma general, y pensó que era un insulto a ella, “que el público estaba enojado con ella”.

Luego de llorar sobre el escenario ante la confusión, y a pesar de haberse llevado Gaviota y una verdadera ovación de la gente, Emol afirmó que Xuxa dijo al diario O Globo de Brasil que no volvería jamás al Festival.

“No estoy triste. Quedé decepcionada. No volveré más a Viña del Mar. Dejo ese festival para los cantantes. En cuanto a Chile, lo pensaré” fueron sus palabras.

Lo mismo recogió el portal Página 12, que afirman que las palabras de la cantante fueron: “Voy a pensar si vuelvo alguna vez Chile, pero al Festival, ¡nunca más!”.