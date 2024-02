La cantante y presentadora de TV, Xuxa, anunció a fines del 2023 el retiro de su personaje infantil, la “reina de los bajitos”, lo que será conmemorado con una gira de despedida, la cual comenzará en Brasil y culminará en Argentina.

“No es para despedirme de los escenarios, más allá de todo, es para que la nave se despida de los escenarios“, detalló Maria da Graça -su primer nombre-, en una entrevista para Omelete, donde reveló su decisión.

“Yo quise hacer “el último vuelo de la nave”, y la gira, debe empezar a partir de julio“, confirmó la brasileña. “Debemos saber cuáles son los lugares en los que vamos a presentarnos… Diez o doce lugares, el último va a ser en Argentina“, reveló Xuxa.

Xuxa se despide de su personaje infantil con última gira

Sobre su determinación de retirar a la “reina de los bajitos” de los shows, la intérprete de Ilarié expresó que aquello implicaba el poder salir al escenario sin el vestuario y escenografía propia de su icónico y recordado personaje.

“Las personas quieren verme con colitas, con botas, y yo dije ‘bien, si la nave aparece, yo tengo que estar de ese modo’. Pero, si la nave se despide, yo puedo, muy bien, venir sin la nave, con el cabello corto y cantar“, explicó la cantante a la TV brasileña.

“La gente lo va a aceptar. Pero, si la nave está aquí, la gente va a querer verme como era en aquella memoria afectiva; con aquellos peinados, con aquellas botas. En realidad, yo quiero jubilar la nave, entonces, será el último vuelo de la nave“, comunicó Xuxa.

La voz de Chindolele ha enfatizado que aquello no significaba su jubilación como artista. Casi a finales de enero, en otra entrevista, brindada para el medio brasileño Splash, la presentadora de TV declaró “Tengo casi 61 y ya no hablo de retirarme. No quiero colgar mis botas, solo quiero retirarme de la nave“, según tradujo La Nación.