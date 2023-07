La reina de los bajitos, Xuxa, volvió a llamar la atención por entregar detalles inéditos de su vida privada, en especial, con la relación que tuvo con el exfutbolista Pelé.

En una entrevista reciente la artista confesó que tuvo su despertar sexual al terminar su adolescencia. “Perdí la virginidad cuando tenía entre 17 y 18 años”, mencionó.

Igualmente, la cantante que tuvo un romance con el astro del balompié, Pelé, profundizó en una serie de intimidades cuando empezó la relación, que se extendió por cinco años con el entonces futbolista. “Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, sostuvo al podcast Quem Pode.

Los detalles privados de la relación entre Pelé y Xuxa

Frente a esta situación, la artista declaró que “o rey” le fue en reiteradas ocasiones infiel. “Por eso él inventó eso de que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí”, dijo.

Así, Xuxa se explayó sobre el aprendizaje que conllevó la relación: “Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable“.

No obstante, la diferencia en sus edades provocó que la relación fuera objeto de debate de toda la sociedad brasileña, hasta que terminaron.

“Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto”, agregó en una entrevista.

Para terminar, Maria da Graça Xuxa Meneghel, su verdadero nombre, confesó que después de terminar con la estrella brasileña, la cantante de “Parabens” empezó una relación sentimental con el piloto Ayrton Senna.

“Ahí fue cuando me descubrí como mujer, porque Pelé me dejó varios traumas, y Beco (Ayrton) trató de quitármelos”, concluyó.