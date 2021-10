20 años se cumplen del mito que durante la década del noventa ensombreció la carrera de la cantante y animadora brasileña Xuxa, a quien acusaron de popularizar en Chile y Latinoamérica canciones que escondían “mensajes satánicos” en sus grabaciones.

La historia se originó en Antofagasta, Chile, en específico en los estudios de la Radio Nacional, donde durante el programa “Los cariñositos” una auditoria efectuó una extraña denuncia: “Tengo miedo: con mi hijo estábamos escuchando a Xuxa… Hasta que la cinta se enrolló y la canción se escuchó al revés”.

Tras escuchar el relato, Félix Acori Gómez, actual concejal de la región y otrora locutor de “Los cariñositos”, pidió al DJ de la emisora escuchar “Todo el mundo está feliz”, de Xuxa, en sentido contrario. “El diablo es magnífico”, es lo que creyó oír.

“Efectivamente se escuchaba esta frase, así que dimos a conocer esta noticia, una verdadera primicia, lanzando de paso este mensaje oculto al aire, luego que hiciéramos un despacho a Santiago con Enrique Maluenda en los estudios centrales de la Radio Nacional”, relató Acori años después, tal como señala el diario La Cuarta.

“Fue una bomba noticiosa porque Xuxa estaba en el peak de su carrera en nuestro país, así que muchos quedaron sorprendidos”, agregó el locutor, quien tras emitir la información al aire recibió decenas de reportes de madres que estaban rompiendo casetes de la artista carioca.

Tras la polémica, cuya repercusión fue continental, la brasileña se refirió al tema en una entrevista con la revista argentina Gente.

“Esto empezó en Chile”, señaló la cantante, quien a esa altura ya estaba al tanto de las pérdidas económicas que significó la supuesta apología a satanás. Su famoso programa de TV, incluso, tuvo resistencia de parte de algunos sectores del público.

En esa época, se especulaba que su característico saludo con tres dedos en alto eran en realidad el “tridente de Lucifer”, y que cuando decía “indios”, en una de sus canciones, lo que quería decir era “sin Dios”. Su nombre, para los expertos en misterios ocultos, eran dos entidades malignas del umbandismo: Xu y Xa.

Según La Cuarta, en Chile, Argentina y Brasil se repartieron volantes denunciando a la cantante: “Se ha constatado la existencia de mensajes satánicos en el reverso de la cinta de su casete de mayor éxito, con frases como ‘Adoren al diablo’, ‘Condenado Jesucristo’, ‘El que yo conozco me ha dado el privilegio de ser mujer suceso’, y ‘Jesús, el mundo te condena"”.

En su defensa, Xuxa aseguró: “Esto es una locura. En el nordeste de mi país dijeron que una muñeca mía había llorado sangre… Y también dijeron que una chica que escuchaba mis canciones al revés con un walkman cayó muerta”.

“Todo esto es una porquería: es una obra de enfermos, de fanáticos. Pero hay más: en Chile llegaron a decir que en mis trajes hay símbolos satánicos. Sacaron una foto donde yo tenía bordadas unas uvas. Otro de mis trajes tiene un corte en la cintura y dijeron que eran las puntas de un cuerno y que el nombre Xuxa, que me lo puso mi hermano cuando yo tenía dos años, era una cruz al revés. ¿Cómo es posible que se invente todo esto?”, añadió.

“Estoy decepcionada. No quise hablar de esto, pero no me gustaría que siguiera creciendo esta ola. ¿Sabés por qué? Porque si las madres y los padres empiezan a hablar, si la Iglesia empieza a creer, si las personas lo repiten, mi público, el único que me interesa, los chicos pueden llegar a pensar también que todo esto es cierto. Y para mí eso sería terrible. Porque yo trabajo para los niños. Los adultos no me importan”, lamentó.

¿Existían los mensajes satánicos?

La revista Gente se dio la tarea de constatar los supuestos mensajes satánicos de sus canciones. Osvaldo Acevedo, gerente de los estudios ION, y Luis Alberto Sarmiento, gerente de BMG-RCA, escucharon las cintas.

“Si las palabras ‘el diablo es magnífico’ estuvieran grabadas al revés con premeditación, esa parte de la canción al derecho deberían sonar como un montón de sonidos indescifrables, sin embargo se entiende que pasado normalmente, Xuxa pregunta a su público: ‘Entonces, ¿qué vamos a bailar?’. Por lo tanto, no hay mensaje grabado intencionalmente”, sentenció Acevedo.

“Es una cuestión de escuchar lo que se quiere escuchar. Si en lugar de magnífico quisiéramos oír malísimo, sería lo mismo”, dijo.

Sarmiento fue más allá: le pidió a un técnico de su sello que escuchara 25 veces la canción al revés, sin explicación mediante: “No pudo entender nada”.

“La interpretación ‘El diablo es magnífico’ no se entiende si no se le dice al que escucha qué es lo que exactamente va a escuchar”, añadió.

A pesar de la aclaración de los expertos y de la inverosimilitud de las acusaciones en su contra, Xuxa lidió por años con el estigma del satanismo a sus espaldas. Si bien el escándalo se dilucidó con el tiempo, en el verano del 2000 la animadora volvió a pasar un desagradable momento a raíz de su público chileno, durante su recordado paso por el Festival de Viña del Mar. Pero esa ya es otra historia.