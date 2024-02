Diferentes reacciones tuvieron los videos en los que se ve a Gloria Pinto, una ex candidata a la Convención Constitucional, celebrando por la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

Los registros muestran a la mujer de poco más de 40 años en plena plaza Baquedano, también llamada Italia o Dignidad, con una botella de champaña, deseando el deceso del exmandatario.

Gloria Pinto y los videos celebrando la muerte de Sebastián Piñera

“Me imagino que ya todas y todos nos enteramos de que en el Lago Ranco ocurrió un accidente y se cayó un helicóptero”, comenzó diciendo Gloria Pinto, en uno de los videos que se viralizó a las pocas horas de que se confirmara la muerte de Sebastián Piñera.

Así, continuó: “Quiero llamar a todas y todos a una cadena de oración, para que ojalá el cuerpo sin vida que encontraron sea el de Sebastián Piñera conchatumadre. ¡Vamos!”, expresó.

De igual modo, otro registro la muestra en centro de la plaza, donde se encontraba el general Baquedano, con una champaña, festinando con el fallecimiento de quien fuera presidente en dos periodos.

“Mucha gente ha dicho que no podemos celebrar y que no nos podemos alegrar. En Chile no hay justicia y que se mueran todos los malditos miserables”, dijo entre aplausos de los otros presentes.

¿Quién es Gloria Pinto?

Gloria Pinto fue candidata independiente a la Convención Constitucional, pero por la Lista del Pueblo, en el Distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca).

De acuerdo a El Desconcierto, la mujer paramédico del Hospital San José, en la región Metropolitana, obtuvo más de 16 mil votos, pero no le bastó para convertirse en integrante de la Convención. También juntó firmas para presentarse a las elecciones parlamentarias, pero al parecer tampoco fueron suficientes.

En el medio, aseguró que el actual presidente Gabriel Boric “es una extensión de la derecha”, por lo que no lo iba a apoyar en la segunda vuelta que disputó contra José Antonio Kast.