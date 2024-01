“Maremoto” y “tsunami” suelen utilizarse como sinónimos. Sin embargo, no son exactamente lo mismo, hay una precisión técnica detrás de cada uno. El geólogo Cristian Farías, autor de “Volcanes y terremotos” y “Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía”, explicó las diferencias entre ambos términos.

La diferencia entre maremoto y tsunami

En palabras del experto, un maremoto es un movimiento del fondo marino. “Puede ser un terremoto cuyo epicentro está debajo del fondo marino y que genera, en definitiva, un movimiento de ese fondo y eso después perturba el mar”.

Por otro lado, un tsunami es “cuando se genera la aperturación del mar”. Según explicó, este puede darse por muchas causas diferentes, y que estas generen otra perturbación y otra serie de olas o entradas de mar; porque son más bien entradas de mar que olas grandes”.

¿Un maremoto siempre causa un tsunami? Farías sostiene que, en definitiva, “si perturba el fondo marino deberías tener un tsunami, puede que no sea muy grande, pero sí debería pasar”.

Cuándo se habla de tsunami y no de una marejada u ola grande

Según explicó previamente el geólogo, el tsunami ocurre por la perturbación del fondo marino. “Y en general son ondas largas, más que una ola gigante es una entrada de mar, que va pasando y que puede tener varias oleadas. No es solamente una gran cosa que va pasando. Se genera por la perturbación del mar, donde toda la columna de agua se mueve”.

Por otro lado, explicó que “las marejadas se generan por cosas más propias de la superficie del mar, entonces no es tan potente, no tiene tanta energía como un tsunami, ciertamente no entra tan costa adentro en definitiva”.

“Una ola gigante también se produce por las cosas que pasan más en la superficie en general, sumado a la topografía de la costa. ¿Entonces un tsunami puede tener una ola gigante? Sí, puede ser, pero también puedes tener olas grandes sin necesidad de tener un tsunami”, agregó.

¿Qué fenómenos pueden provocar un tsunami?

Farias es enfático en decir que, para que haya un tsunami, se necesita alterar fondo del mar. “Para eso puedes mover el fondo marino, que eso pasa con un terremoto, con un maremoto. Puedes tener derrumbes submarinos, y puedes tener derrumbes en un cerro en la superficie que después mande un montón de masa hacia abajo”.

Según el experto en geología, la erupción de un volcán submarino también puede generar un tsunami, así como los flujos piroclásticos de un volcán que explote en la superficie, por ejemplo en una isla, y eso generaría otro tsunami.

“Hay muchas causas que podrían generar un tsunami, pero todas tienen en común que estás perturbando el fondo del mar”, concluyó Farías.