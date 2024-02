Luego del inicio del pago del ex Bono Marzo 2024, ahora conocido como Aporte Familiar Permanente, ¿cuándo corresponde que el segundo grupo beneficiado reciba el monto de más de $60 mil?

El pasado 15 de febrero comenzó el pago del Aporte Familiar Permanente 2024, conocido como ex Bono Marzo, pero solo para un grupo específico, por lo que aquí te puedes enterar de cuándo será el segundo pago.

Cabe consignar que para recibir el bono, no es necesario postular, ya que el Estado determina quiénes lo reciben automáticamente, según si reciben o no otros beneficios. En ese sentido, tampoco es requisito contar con el Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social).

Para este 2024, el Gobierno confirmó que el monto del ex Bono Marzo es de $61.793.

¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)?

Para acceder al ex Bono Marzo 2024, la persona debe haber recibido uno de los siguientes 3 pagos por parte del Estado:

Subsidio Familiar Asignación Familiar o Maternal Pertenecer al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario (Ingreso Ético Familiar)

¿Cuándo es el segundo pago del Bono Marzo 2024?

Como se explicó, el primer pago del ex Bono Marzo 2024 lo recibieron los pensionados y beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Ingreso Ético Familiar, que obtienen su pensión entre el 15 y 29 de cada mes.

Los siguientes (Grupo 2), es decir; pensionados del Instituto de Previsión Social o personas que reciben los mismos beneficios descritos para el grupo anterior, obtendrán el segundo pago del Aporte Familiar Permanente entre el 1 y 14 de marzo próximo.

Por último, el Grupo 3 (personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS), tendrán su dinero desde el 15 de marzo.

¿Cómo saber si recibes el ex Bono Marzo? Revisa aquí:

Para verificar si eres acreedor del pago del Aporte Familiar Permanente, debes consultar aquí con tu RUT y fecha de nacimiento, o hacer clic en la siguiente imagen: