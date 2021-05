Seguramente has escuchado el concepto de ‘narcisismo’. Este rasgo de personalidad que significa una admiración exagerada así mismo, ya sea por su aspecto físico o cualidades psicológicas, a veces puede influir de manera negativa en las otras personas.

Sin embargo, este rasgo no es tan simple como parece y va más allá de la molestia que te puede generar estar cerca de una persona así. El narcisismo es un trastorno de la personalidad (NPD), el cual se puede malinterpretar y otorgarle este rasgo a alguien que sólo peque de soberbia.

Este trastorno es mucho más profundo y destructivo, teniendo efectos devastadores en las personas que tienen algún tipo de relación con el individuo que lo padece. Es algo difícil de tratar e incluso, algunos expertos consideran que no tiene tratamiento.

No obstante, estar en una relación con un narcisista es emocionalmente agotador y puede afectar tu salud mental. Descubres que te sientes culpable por cosas que no son realmente tu culpa. Sientes que tu pareja niega lo que te dijo la semana pasada.

La psicoterapeuta Stephanie A. Sarkis, escribe una columna para el sitio especializado Psichology Today, en la cual explica las diez formas en las que actúa una persona narcisista dentro de una relación.

1. Estás siendo aislado de tu familia y amigos:

El tiempo que pasas lejos del narcisista es tiempo en el que pueden empezar a desapegarse. La proyección es un signo distintivo del narcisista. Si están siendo infieles (que es más común entre los narcisistas que otros), te acusarán de ser infiel.

Estas acusaciones aumentan cuando sales de la ciudad o participas en una actividad sin ellos. Además, el tiempo lejos de ellos significa menos atención para ellos.

2. Tratan de enfrentarte a otros:

El narcisista usará frases como: “Todo el mundo sabe que no eres bueno conmigo”; “Sandra dijo que debería dejarte, ella sabe cómo eres”; “Juan dijo que estaría feliz de estar conmigo”.

Ten en cuenta que “todos”, “Sandra” y “Juan” pueden no haber dicho esas cosas. Es una forma en la que el narcisista gana control, te hace sentir “menos que” y te aísla de los demás.

Cuando confrontas a Sandra y a Juan, te dicen que nunca le dijeron nada de eso al narcisista. Cuando confrontas al narcisista, te dice: “por supuesto que te dijeron que nunca dijeron eso. Qué estúpido de tu parte preguntar”.

3. Las reglas se aplican a ti, no a ellos:

Fueron infieles y se espera que los perdones. Si no hubieras pasado tanto tiempo con los niños, dice el narcisista, habrían satisfecho sus necesidades y no te habrían engañado. Sin embargo, en una relación saludable, una pareja se comunicaría sobre no tener sus necesidades satisfechas en lugar de ser infiel.

Además, nunca satisfarás las necesidades del narcisista; tienen un pozo sin fondo de necesidad. Y si tan solo miras a otra persona, el narcisista cuestiona tu fidelidad y puede recurrir a insultarte.

4. Nunca pareces lo suficientemente bueno:

Dicen que te engañaron porque ya no eras tan divertido. “Es tu culpa” es un tema común de los narcisistas; pueden decirlo directa o indirectamente.

Cuando la fase inicial de “luna de miel” de una relación termina (como lo hace en todas las relaciones), el narcisista comienza a buscar formas de mejorarte. Pueden comentar sobre tu apariencia, a veces de manera directa (“ese atuendo se ve terrible”) o indirecta.

5. Te castigan por desafiarlos:

Si rompes las reglas del narcisista, prepárate para el rebote. Los narcisistas te harán saber cuando han sufrido una “lesión narcisista”. Al igual que con una relación abusiva, las explosiones son seguidas por la reconciliación.

Sin embargo, ten en cuenta que cuando te reconcilies con el narcisista, la próxima explosión (y viene) será más grande que la anterior. Cada vez que hay una explosión, el abuso emocional puede comenzar a convertirse en abuso verbal y luego en abuso físico.

6. Son competitivos hasta la médula:

Descubren que eres un buen cantante; empiezan a cantar en una banda. Les dices que no te sientes bien; de repente se enferman más que tú. Pueden señalar que son mejores que tú en algo, y pueden decirlo delante de otras personas. Te dicen que saben más sobre terapia que tu terapeuta. Ser mejor que el narcisista en algo no es una opción para ellos.

Los narcisistas también pueden pasar una cantidad excesiva de tiempo en su apariencia y mirándose en el espejo. Flexionarán sus músculos sin razón aparente. Quieren asegurarse de que son la persona más atractiva en la habitación.

7. Te dicen que otros están en su contra:

Esos compañeros de trabajo espasmódicos de ellos simplemente no reconocen la grandeza cuando la ven; no puede ser que hayan llegado a su límite con el narcisista. Nunca es culpa del narcisista. Los narcisistas tienen un comportamiento ego-sintónico : piensan que todos los demás tienen el problema, no ellos.

8. Describen a sus ex en términos poco halagadores o degradantes:

Cuando alguien se refiere consistentemente a sus ex negativamente o habla de cómo los ex los dañaron en todas sus relaciones, hay un tema común: el narcisista.

Los términos degradantes tienden a ser utilizados por el narcisista cuando se habla de relaciones pasadas. También escucha las historias de relaciones pasadas en las que el narcisista dice que todo fue culpa de su ex.

9. Usan el tratamiento silencioso:

En una relación saludable, las personas a veces necesitan un “tiempo fuera” para ordenar sus pensamientos o calmarse. En un corto período de tiempo, están listos para conectarse con su pareja de nuevo y/o hablar de las cosas. Con el “tratamiento silencioso”, el narcisista simplemente se niega a comunicarse.

Esta es una manera de obtener poder y control, y para lanzarte fuera de control. A veces el tratamiento silencioso ocurre después de que el narcisista siente que los has despreciado de alguna manera. Sin embargo, no te dicen por qué lo están haciendo, y realmente no tienes idea de qué lo causó.

10. Tus necesidades se encuentran con el silencio, o apenas murmura de vuelta:

tus peticiones de ayuda son ignoradas, o el narcisista te dice que te ayudará y nunca lo cumple. Pon atención a la diferencia en la charla del narcisista y sus acciones . Normalmente hay una gran diferencia entre ellas.

Si descubres que estás en una relación con un narcisista, busca la ayuda de un médico de salud mental para la terapia individual. Los narcisistas pueden ser volátiles, por lo que si sientes que tu seguridad o la de tus hijos está en peligro, comunícate con tu línea directa o refugio local de violencia doméstica.