El ex chico reality reveló el diagnóstico en una reciente publicación en sus redes sociales. Ahí afirmó que tiene un deterioro del 80% de la visión.

“No puedo estudiar, manejar y hacer lo que quiera por ver tan poco”, así describió Álvaro Ballero la forma en que el queratocono afecta su visión y vida cotidiana, todo esto luego de revelar lo difícil que puede ser su día a día luego de que uno de sus lentes especiales se rompiera.

“Mis lentes son especiales para mi queratocono. Mi única cura es trasplante de córnea, por eso tener lentes que aumenten mi vista a un 95% es increíble”, añadió sobre el diagnóstico el ex Protagonistas de la Fama.

Y es que, según explica el oftalmólogo de Clínica Alemana, Pablo Romero, es una enfermedad que puede tener cura, sin embargo, no siempre logra recuperar el 100% de la visión con el uso de lentes ópticos y que, de ser mal tratada, puede llegar a la perforación de la córnea.

Tal como explicó el profesional a BioBioChile, el “queratocono es una enfermedad que afecta a la córnea, que es el tejido que protege el ojo como un escudo transparente en la parte anterior de este. Se caracteriza principalmente porque produce un astigmatismo o una miopía alta“, detalló.

“La córnea se adelgaza de forma irregular y toma una forma de cono como estos conos del tránsito, pero en lugar de ser redondita como un círculo, tiene forma de cono y esa deformidad no es corregida con un anteojo”, agregó.

Respecto a los síntomas que puede desarrollar la afección, comenta que se puede dar una progresión de astigmatismo en la primera o segunda década de vida, es decir, hasta los 20 años, por lo tanto, afecta principalmente a personas jóvenes.

A ello agrega que la causa es “más bien genética. Hay factores genéticos que son múltiples”, no obstante, también existen factores ambientales como las alergias, dice Romero. “Hay pacientes que tienen queratocono y son alérgicos oculares, de alergia primaveral, por ejemplo. Y cuando se frotan los ojos de forma intensa, pueden aumentar su astigmatismo y en este caso empeorarlo”, añade.

Pese a que en el caso de Álvaro Ballero su única opción de tratamiento es el trasplante, el médico detalla que existen otras opciones cuando la enfermedad no está tan avanzada: “Se ocupa un tratamiento en que se usa riboflavina, que básicamente lo que hace es endurecer la córnea, que es muy maleable, la endurece y la deja más firme y eso hace que la enfermedad no progrese”.

“La mayoría de los queratoconos hoy día se tratan bien con el uso de lentes de contacto apropiado. Hay lentes especiales para el queratocono que se llaman lentes de apoyo, aunque hay otros lentes de contacto que se usan también para el queratocono que son más bien individualizados. No son como lentes de contacto que uno compran en la óptica”, agrega sobre otra opción.

No obstante, cuando ninguno de estos tratamientos funcionan, otra alternativa es “colocar anillos intercorneales que son una especie como de anclajes de un material plástico artificial que se coloca al interior y eso ancla la córnea o, sino se puede hacer incluso un trasplante. El trasplante es la última opción que se usa hoy día para el queratocono. Obviamente, cuando el ojo se perforó porque no había un tratamiento oportuno, es la única opción”, afirmó, lo cual sería el caso del ex chico reality.