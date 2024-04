Es común que durante la vejez, mujeres como hombres tienden a ir de forma más frecuente a orinar. Sin embargo, esta práctica está siendo más común en la población de 20 a 40 años, ¿la razón?.

Orinar a medianoche en la vejez

Despertar a media noche para orinar es un hecho frecuente en hombres durante su vejez. Así lo indica el sitio The Guardian, donde se explica que la vejiga se vuele más débil con el paso de los años.

La nicturia, cómo es el nombre correcto de referirse a la necesidad de orinar durante la noche, afecta entre el 69% y el 93% de los hombres mayores de 70 años.

Según el sitio esta condición está relacionada con “la hiperplasia prostática benigna, la inflamación de la próstata y sus alrededores“, se explica.

Sin embargo, lo extraño se da por el aumento de esta condición, en personas más jóvenes, que tienen la misma necesidad de orinar durante la noche.

Teorías sobre la nicturia en la población joven y adulta por malos hábitos

1. Una de las teorías se centra en las consecuencias de los estilos de vida actuales.

Al-Zubaidi, médico y líder de estilo de vida y actividad física del Royal College of GPs, explicó para el sitio que las personas por llevar un día ocupado, no suelen ingerir líquidos.

Sin embargo, durante la noche producto de la sed, si tienden hacerlo y se despiertan a medianoche por la vejiga llena.

Por su parte, Rebecca Haddad, médica del Hospital Rothschild de París, mencionó que “pasar demasiado tiempo sentado durante el día o mirando pantallas por la noche, puede cambiar los ritmos circadianos del cuerpo y provocar poliuria nocturna“.

Esto quiere decir que las personas orinan cantidades normales durante el día, pero grandes volúmenes por la noche.

2. Sumado a ello, el experto explicó que la nicturia se daría por los hábitos de la bebida, fomentado con la “afición a las plataformas de streaming y las redes sociales“.

Un estudio que utilizó datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición en Estados Unidos, “encontró que el 32% de los participantes mayores de 20 años tenían que despertarse y orinar dos o más veces durante la noche“.

Este riesgo era un 50% más preocupante en personas que pasaban “cinco o más horas al día viendo vídeos en diversos formatos“, explica el sitio.

3. Otras de las teorías indica que fumar, consumir alcohol y no realizar actividad física de forma recurrente, provocaría la nicturia, pues pueden reducir la capacidad de la vejiga, antes del proceso normal de la vejez, mencionó Rebecca Haddad.

Teorías sobre la nicturia en la población joven y adulta por condiciones de salud

1. Los efectos de la menopausia también son una causa de esta condición.

“Los niveles reducidos de la hormona estrógeno pueden inducir cambios anatómicos y fisiológicos en la vejiga, lo que contribuye a una reducción de la capacidad funcional de la vejiga”, explicó la experta.

2. La obesidad también provocaría orinar con más frecuencia a media noche.

Cuando las personas tienen un peso elevado, se ejerce presión sobre el corazón, misma situación ocurre con las personas que duermen mal.

“El corazón tiene que latir más rápido para mantener la sangre circulando con el oxígeno que tiene”, explicó Al-Zubaidi.

A ello agregó que “cada vez que el corazón trabaja más, libera una hormona llamada péptido natriurético cerebral, que aumenta la producción de orina“.

Esta condición igualmente seria una de las causas de la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), se explica en el sitio.

3. Las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2 y insuficiencia renal, son propensas a padecer nicturia, debido a las conexiones entre la vejiga y otros sistemas corporales.

Cómo prevenir orinar a medianoche

Por lo tanto, dada las anteriores teorías y para prevenir esta situación, los consejos son controlar la ingesta de líquidos durante el día, para así no concentrar la mayor cantidad durante la noche.

Además, luego de levantarse a orinar, lo ideal es intentar dormir lo antes posible, sin usar el teléfono, pues esto afecta las hormonas del sueño por su luz.