Cada año, en octubre, se conmemora durante octubre el Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, a raíz del impacto que esta patología tiene en la población femenina a nivel mundial, siendo el cáncer más diagnosticado entre las mujeres.

Asimismo, se busca sensibilizar desde las comunidades científicas y de pacientes afectadas por esta enfermedad, mostrando la importancia de prestar atención ante las sospechas de desarrollar sintomatología compatible con este cáncer, sin importar la edad de la paciente.

Durante años se ha creído que el cáncer de mama afecta especialmente a mujeres mayores de 40 años. Sin embargo, según estudios publicados en Senología y Patología Mamaria, este tipo de cáncer ocupa el primer lugar de incidencia en mujeres menores, con 27,6% de nuevos casos.

En ese sentido, en mujeres menores de 30 años, el cáncer de mama se encuentra en segundo lugar -luego del cáncer de tiroides- además, el 15% de las muertes por este cáncer se concentra en mujeres menores de 45 años, siendo la causa más común de fallecimientos en este segmento de la población.

Las principales brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes

En el caso de Chile, el reciente estudio “Develando necesidades y brechas percibidas de acceso a tratamiento en mujeres jóvenes que viven con cáncer de mama en Chile”, liderado por las académicas e investigadoras del Centro de Salud Global Intercultural (CeSGI) ICIM UDD, Alexandra Obach, Báltica Cabieses y Francisca Vezzani. Esta investigación buscó evidenciar las dificultades que tienen las mujeres menores de 40 años en la detección temprana y tratamiento del cáncer de mama.

La iniciativa, financiada por la farmacéutica multinacional Novartis, consistió en un estudio cualitativo descriptivo en el que se entrevistó -a través de canales online- a un total de 50 participantes, para conocer su experiencia del grupo objetivo, además de especialistas de la salud y organizaciones de pacientes.

“En América Latina está aumentando significativamente esta enfermedad, por lo mismo, es nuestra tarea como país ser líderes en el desarrollo de estrategias que permitan visibilizar este problema y tomar acciones concretas que nos permitan revertir estas cifras”, puntualizó la doctora Alexandra Obach, una de las autoras del estudio.

Entre los principales hallazgos se identificaron falencias a nivel de acceso, diagnóstico y tratamiento. Esto, debido a que se identificó que las mujeres no acuden al sistema ante síntomas por el exceso de carga laboral y de cuidados, así como el tamizaje, que no se realiza en mujeres menores de 40 años.

Adicionalmente, se menciona que una de las barreras para el acceso a un examen es que algunos profesionales de la salud tienden a no sospechar de cáncer de mama en mujeres jóvenes, o por no tener antecedentes de cáncer en su familia. Debido a esto, se produce una postergación en la atención oportuna de pacientes de este rango etario.

Las dimensiones que se analizaron en esta investigación fueron: trayectoria terapéutica, barreras y facilitadores, necesidades sentidas a lo largo de la trayectoria y calidad de la atención.

Otros aspectos que resaltó la investigación a nivel de diagnóstico son la dificultad para distinguir lesiones benignas de malignas, la poca disponibilidad de especialistas y de horas para exámenes. Respecto de las brechas para el tratamiento, se destacaron la diferencia en oferta de tratamiento según el centro de atención, del tratamiento entre regiones y las diferencias entre centros/calidad de especialistas.

Frente a estos, la doctora Obach aseveró que “el cáncer de mama es más agresivo en las mujeres jóvenes que en las mayores. Esto significa que, efectivamente, hay una serie de eventos de los que no nos estamos haciendo cargo como sociedad, porque no tenemos conciencia y no está puesto en la agenda pública la problemática de las mujeres jóvenes con cáncer de mama”.

María Soledad Valdés Fernández, jefa del área mujeres, derechos sexuales y reproductivos de Sernameg, Ministerio de la Mujer, enfatizó que “esto nos permite visibilizar su situación y tomar acciones directas para reducir las brechas a las que se ven enfrentadas. La realidad que vemos hoy y que se muestra claramente en los resultados del estudio es que hay una invisibilización histórica de las temáticas de la salud exclusiva de la mujer”.

Para revisar los resultados del estudio, se debe ingresar aquí.

presentan-estudio-brechas-cancer-de-mama.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir conversan-ante-resultados-de-estudio.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir realizan-presentacion-estudio-cancer-de-mama.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir expertos-exponen-en-presentacion-estudio.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir paciente-investigadoras-conversatorio.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir investigadoras-udd-presentan-resultados-estudio.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir conversatorio-brechas-cancer-de-mama.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir analisis-resultados.jpg Un estudio mostró las dificultades que atraviesan las jóvenes, siendo la creencia que solo se produce en mayores una de las principales barreras para acceder a un tratamiento adecuado. | Presentan estudio sobre brechas del cáncer de mama en mujeres jóvenes Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir