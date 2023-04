Pese a que para algunos no es un problema en absoluto, para otros la aparición de las canas puede ser molesto y hasta estresante. Por mucho tiempo se ha creído que son señal del envejecimiento, sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York descubrió que su origen estaría en un proceso que atraviesan las células madres.

En concreto, un nuevo estudio, publicado en la revista Nature y dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, en Estados Unidos, sugiere que las células madre, capaces de convertirse en muchos tipos celulares diferentes, tienen una capacidad única para moverse entre los compartimentos de crecimiento de los folículos pilosos, donde pueden quedarse atascadas a medida que el pelo envejece, perdiendo así su capacidad para madurar y mantener el color.

El estudio se centró en las células madre de melanocitos, abreviadas McSC, presentes en las células de la piel humana y de ratón.

Los investigadores descubrieron que el color del pelo depende de si las McSC, que no desempeñan ninguna función específica, pero siguen dividiéndose dentro de los folículos pilosos, reciben la señal para convertirse en células maduras que generan los pigmentos proteicos responsables de la coloración del pelo.

La investigación indica que, con el envejecimiento y los sucesivos ciclos de crecimiento, caída y rebrote del pelo, cada vez más McSC quedan atrapadas en el compartimento de células madre llamado protuberancia del folículo piloso.

Estas células permanecen allí sin pasar al estado de tránsito-amplificación –la trasformación entre su estado de célula madre más primitivo y la siguiente fase de su maduración–, y no consiguen migrar a su ubicación original dentro del compartimento, donde habrían recibido la señal para diferenciarse en células productoras de pigmento.

Si los resultados del estudio son aplicables a los humanos, los investigadores creen que esto podría proporcionar una vía prometedora para revertir o prevenir la aparición de canas.

“Nuestro estudio amplía nuestros conocimientos básicos sobre cómo actúan las células madre de melanocitos para colorear el pelo”, afirma el investigador principal del estudio, el doctor Qi Sun, becario postdoctoral en NYU Langone Health.

“Los nuevos mecanismos descubiertos plantean la posibilidad de que la misma posición fija de las células madre de melanocitos pueda existir en los seres humanos. Si es así, presenta una vía potencial para revertir o prevenir el encanecimiento del cabello humano, ayudando a las células atascadas a moverse de nuevo entre los compartimentos del folículo piloso en desarrollo“, agregó.

Mediante el uso de técnicas de imagen intravital en 3D y scRNA-seq, el equipo pudo seguir los movimientos celulares casi en tiempo real a lo largo del proceso de envejecimiento del folículo piloso.

El equipo de investigación se propone realizar más estudios sobre cómo restaurar la motilidad de las McSC, o devolverlas a su ubicación original dentro del compartimento germinal, donde pueden producir pigmento.

