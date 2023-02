Una familia de Quillota dio a conocer la historia de Maura, una niña de 7 años que fue diagnosticada con cáncer de mama. Expertos en el tema aseguran que no existen registros de casos similares en archivos médicos a nivel mundial.

La situación fue dada a conocer por Patricia Muñoz, madre de la pequeña, quien detalló a TVN que un médico notó una anomalía cuando le realizó un control a los cinco años.

“Yo la estaba bañando un día y después al secarla y colocarle crema noto que tenía un porotito debajo del pezón. Ahí el doctor me recalcó que lo que la Maura tenía no era normal, que sí yo esperaba mucho esto iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto. Esto fue en agosto, y en septiembre nos enteramos que la maura tenía un cáncer (de mama)”, señaló.

Por lo anterior, la madre sostuvo que su hija ya fue sometida a la operación para extirpar el tejido comprometido, por lo que ahora esperan por los exámenes para determinar si hay metástasis.

“Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo, porque o sea, es fuerte para una persona adulta (…) Tengo fotos de la maura y yo lloro. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama”, sostuvo Patricia.

Niña de 7 años diagnosticada con cáncer de mama

El presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, Felipe Tagle, indicó al citado medio que en el mundo no existen casos que se asimilen a lo de Maura.

“Cuando nosotros empezamos a tocar el caso, mucha gente nos decía que ‘no lo puedo tomar, no lo sé, no lo conozco, no me atrevo’. A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura. El único parecido que tiene es el de una niña que le detectaron un cáncer similar a los 10 años en Estados Unidos. Es uno en 200 millones, el de Maura puede ser uno en 400 millones”, expuso.

Para el profesional, una de las opciones que podría tomar la familia es aplicar una terapia que actualmente desarrollan médicos en España, para casos de cáncer de mama en personas jóvenes.

“Si no tiene metástasis viene un proceso de una radiación que al ser un paciente muy especial, muy chica, no existen registros tampoco para ese tipo de radiación”, indicó.

Según datos oficiales, en Chile el cáncer de mama ocupa el primer lugar en mortalidad por este tipo de enfermedades en mujeres. En este sentido se estima que una de cada ocho podría desarrollar esta condición a lo largo de su vida.