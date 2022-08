Fue este martes que luego de un grupo de científicos detectó un nuevo virus de origen animal en 35 personas en China, el cual denominaron Henipavirus, debido a que mezcla los virus Hendra (HeV) y Nipah (NiV).

Desde ese día la curiosidad por la enfermedad detectada en dos provincias de ese país ha causado gran alerta internacional, sin embargo, un experto en microbiología explicó que “no hay que lanzar una alarma, pero sí hay que estar prevenidos”, esto a pesar de que el virus tiene “motivos para mantenernos vigilantes”, admitió.

Hace unos días, un equipo científico publicó la detección de 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal en dos provincias chinas y repartidos en el tiempo. Es del género Henipavirus, pero aún es muy poco lo que se sabe de él. ¿Se transmite entre personas? ¿De dónde viene? ¿Hay motivo para la alarma?

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca (centro oeste español) Raúl Rivas González, contestó a estas y otras preguntas; en su opinión, este es un nuevo virus a vigilar por sus antecedentes -hay otros Henipavirus con manifestaciones clínicas diversas de los que hay más datos-: “no hay que lanzar una alarma, pero sí hay que estar prevenidos”.

“Hay motivos para mantenernos vigilantes”, resumió a Efe el investigador, que argumentó que aún hay demasiadas preguntas sin respuestas sobre este virus. Esto es lo que por ahora se conoce.

La detección del nuevo virus

El pasado 4 de agosto, la revista científica The New England Journal of Medicine publicó un estudio liderado por científicos de varias instituciones chinas que describía la infección de al menos 35 personas por un nuevo tipo de Henipavirus. Medios de comunicación de China y del resto del mundo se hicieron eco unos pocos días después.

“La muestra -35 pacientes- es muy pequeña, por eso hay que ser cautelosos con las conclusiones. No obstante, es probable que hayan existido y existan hoy más infectados”, afirmó Rivas.

Los contagios se produjeron en dos provincias, Henan y Shandong, y los científicos dicen que Langya (LayV), como se ha denominado al virus, ha infectado a 35 personas desde 2018. Ninguno de los casos se ha descrito como grave y ninguno parece estar relacionado, así que, a día de hoy, parece descartada su propagación de humano a humano.

El equipo de investigación lo identificó mientras realizaba una vigilancia de pacientes que estuvieron en tres hospitales entre abril de 2018 y agosto de 2021; fueron reclutados para el estudio aquellos que presentaron fiebre, recoge la revista Nature en su sección de noticias.

¿Qué son los henipavirus?

Se trata de un género de virus de ARN ya conocido. Los Henipavirus pertenecen a la familia de virus Paramyxoviridae, que incluye el del sarampión, las paperas y muchos virus respiratorios que infectan a las personas.

Los primeros Henipavirus que se descubrieron son Hendra (1994, en Australia) y Nipah (1999, en Malasia). Estos, explica Rivas, presentan altas tasas de mortalidad en humanos, “por eso cada vez que se descubre uno nuevo hay que estar vigilantes, por estos antecedentes”.

En el Hendra la mayoría de infecciones vienen del contacto con caballos, que actúan como hospedador final del virus, que a su vez se ha contagiado por pastos o frutas contaminadas por murciélagos.

En el Nipah, que se transmite a humanos fundamentalmente a partir de murciélagos y cerdos -infectados por murciélagos- y del que sí se han descrito casos de infección entre humanos, la tasa de letalidad ha llegado al 75 % en algunos brotes.

¿Dónde se originó?

Para determinar el posible origen animal, los investigadores analizaron cabras, perros, cerdos y vacas, y 25 especies de pequeños animales salvajes. El ARN del virus fue detectado, relata el investigador español, predominantemente en musarañas (27%).

Esto sugiere que estos mamíferos insectívoros pueden ser el reservorio natural, al contrario que en el resto de Henipavirus.

“Ahora sabemos que hay un nuevo protagonista en el tablero de juego y lo podemos buscar”, esto gracias a que su genoma está secuenciado y publicado, afirmó.

Transmisión y síntomas del henipavirus

Rivas detalló que los Henipavirus, “y es posible que también este nuevo”, se transmiten principalmente por fluidos contaminados -saliva, sangre, orina y también heces-.

Los síntomas que provoca LayV son variados e incluyen fiebre, cansancio, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, tos o deterioro de la función hepática y renal.

No hay tratamientos específicos contra este tipo de virus de origen zoonótico. Para el Hendra hay una vacuna para caballos y contra el Nipah se están desarrollando un par de vacunas humanas, además de un tratamiento con anticuerpos monoclonales, todo esto aún en fase de experimentación.