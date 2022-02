En 2016, el viaje de una joven mujer comenzaba. Se convertiría, años más tarde, en una influencer que perdería malos hábitos y mucho más que eso: 140 kilos, para ser exactos. Sin embargo, nunca imaginó que una insuficiencia multiorgánica la llevaría a un coma inducido.

Cuando la historia de Lexi Reed y su esposo, Danny, fue dada a conocer en BioBioChile, era octubre del 2020. todo apuntaba a que el ejercicio más una dieta estricta seguirían siendo parte la vida de una pareja oriunda de Indiana, que había decidido cambiar radicalmente su estilo de vida.

Las fotos que dieron vuelta al mundo, los mostraban en la playa, camino a la meta, comprometiéndose en matrimonio y también a ser disciplinados en su nueva vida juntos.

No obstante, tras alcanzar fama en Instagram, la joven mujer perdió algo más que kilos. Su salud se esfumaba de poco a poco, según una reciente publicación de The Sun, en la que citan al esposo de Lexi, debido a su complicado estado de salud.

Los jóvenes, quienes no acudían restaurantes para poder comer saludable en casa, y tampoco ingerían alcohol, vivieron uno de los capítulos más difíciles de su vida. La falla en los órganos de su esposa hizo que Danny la internara de emergencia en una unidad de cuidados intensivos.

La historia cambió de forma radical, tal como ellos querían modificar su estilo de vida. No obstante, la existencia de Lexi quedó marcada por este objetivo y por una estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

140 kilos menos y una insuficiencia multiorgánica

La ausencia de Lexi y Danny Reed pasó un tanto desapercibida en Instagram, pero sus seguidores más cercanos no recibieron información de ambos por un buen tiempo. Había una razón, no de peso, sino, de quebranto de salud.

Lexi tuvo que ser llevada a un hospital, luego de una insuficiencia multiorgánica. En jerga médica, sus órganos dejaron de funcionar óptimamente y se perdió la homeostasis (equilibrio), vital para el bienestar del ser humano.

Llevado a términos de explicación sencilla, la homeostasis es como una orquesta sinfónica funcionando a la perfección, generando armonía en cada tonada que el cuerpo necesita para funcionar, basados en textos publicados por la Asociación Española de Pediatría.

“Hace unas semanas, Lexi seguía enfermándose y no podía retener ningún alimento. Luego comenzó a actuar de manera diferente, así que la llevé al hospital donde la ingresaron en la UCI, la colocaron en un coma inducido médicamente, con un ventilador, y me di cuenta de que sus órganos comenzaron a fallar”, comentaría su esposo en una publicación de Instagram.

La fotografía con la que Reed acompañó el mensaje, da cuenta del estado de gravedad con el que Lexi ha batallado desde inicios de año. En lugar de ser un nuevo comienzo, el 2022 significó el borde de la muerte para una mujer que ganó perdiendo, tal como lo iba documentando día a día.

“También me dijeron que si hubiera esperado es posible que ella hubiera muerto”, se sinceró Danny Reed, quien también perdió cerca de 100 kilos con el esquema de dietas y ejercicio de su esposa.

Con el paso de los días, Lexi fue sacada del coma inducido al que decidieron llevarla sus médicos. Una etapa peligrosa fue sorteada, de forma providencial, según ha contado su familia.

No obstante, sus días siguen siendo complicados, ya que está batallando con una severa falla renal, producto de la insuficiencia multiorgánica en el que entraron sus órganos, entre estos, sus riñones.

“Actualmente está en diálisis, no puede caminar y está trabajando en recuperación”, confirmaba Danny, quien se encargó además de hacer extensivos los pedidos de ayuda en redes sociales para costear los gastos médicos de su esposa.

Con el paso de los días, los registros visuales dan cuenta de una lenta recuperación de la influencer Lexi Reed, quien además de los 140 kilos, casi pierde la vida. Actualmente, tras la insuficiencia multiorgánica, se encuentra en cama, con un severo tratamiento para recuperar sus riñones.

Su pronóstico es preocupante, pero los Reed se mantienen optimistas.

“No es mi mejor foto de las 6 am, pero es parte de mi ritual diario: la diálisis. Me conectan a una máquina y eliminan los desechos y el exceso de líquidos porque mis riñones no funcionan (para obtener más proteína), pero estoy trabajando para sanar y quería compartir partes con ustedes en este nuevo viaje”, escribió el pasado 15 de febrero.

¿Qué llevó a una influencer al borde de la muerte?

Varios medios a nivel internacional han retomado la historia de Lexi y Danny Reed para establecer qué pudo salir mal en un hogar donde la salud y los buenos hábitos habían llamado a su puerta, tanto así, que la joven de 31 años se hizo una cirugía (2018) para retirar cerca de 10 kilos de exceso de piel.

Hace 2 años, en conjunto, habían perdido 347 kilos. En ese entonces, ya detallaban cuál era su esquema de comidas y bebidas, en las que eliminaron de cuajo el alcohol. De hecho, todo comenzó cuando un amigo los retó a no salir a comer por 30 días a restaurantes y a no ingerir bebidas etílicas. El plan se prolongaría de por vida.

“Comenzamos a cocinar, preparar comidas, hacer un seguimiento de nuestras calorías y leer las etiquetas de información nutricional”, declaraban hace unos años, cuando inició su travesía.

No obstante, con la poca ingesta calórica, llegó una adición o actividad inversamente proporcional: el incremento de actividad física en el gimnasio.

En un inicio, reconocieron haber tenido un problema para encontrar un lugar que se ajustara a sus condiciones, en todo sentido. No tenían un experto guiándoles el camino y Lexi comenzó a experimentar dolores musculares y de articulaciones.

Semanas después, se inscribieron en un centro de entrenamiento, donde tuvieron las rutinas adecuadas a sus objetivos. Como debe ser en estos casos. Sin embargo, no está claro si la ayuda profesional estuvo presente tanto en rutinas de ejercicios, como en la alimentación.

“Tenía un dispositivo llamado CrossRamp con el que descubrí que mis articulaciones estaban débiles con mis 220 kg”, aseguró Lexi hace más de 5 años.

No obstante, enero del 2022 marcó la vida de una mujer que estuvo al borde de la muerte. Hasta el momento, ni Danny ni ella han detallado las causas de la falla multiorgánica que la tiene en recuperación lenta. Esperan a que sus médicos les hagan llegar los informes al respecto.