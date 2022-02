Dormir poco no sólo afecta tus niveles de energía, sino que también te expone a diversas enfermedades, incluyendo el cáncer.

Y es que el sueño tiene un rol fundamental en tu sistema inmune, pues mientras duermes se realizan muchos procesos que son fundamentales para tu organismo.

Tal como explican desde Clínica Somno, “cuando una persona duerme el cuerpo desarrolla procesos regenerativos de todos sus sistemas, incluyendo el inmunológico, además de elaborar hormonas para su correcto funcionamiento”.

“De éstas últimas, la melatonina y el cortisol son de suma importancia para la prevención del cáncer. La primera tiene propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y la segunda regula la actividad del sistema inmune, incluyendo la liberación de células exterminadoras de cáncer que lo combaten”, explican.

Dormir poco incrementa tu riesgo de cáncer

Desde Somno, señalan que si bien el cáncer es una enfermedad con múltiples causas, “se ha visto que la falta de sueño puede incrementar los riesgos de padecerlo”.

“Una investigación realizada por la Universidad de Islandia, evidenció que los hombres menores de 65 años que tienen problemas para conciliar el sueño o duermen menos de cinco horas diarias, son 55% más propensos a desarrollar algún tipo de cáncer”, complementan.

Asimismo, un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer llegó a la misma conclusión, estimando que dormir mal incrementa el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, como el colorrectal o de mama.

“En el dormir, el sistema inmunológico y el funcionamiento de las células mejoran, se regula la producción de hormonas, el metabolismo y el peso corporal. Si estos procesos se ven interrumpidos por dificultades para descansar o para conciliar el sueño, indudablemente el cuerpo no va a estar en óptimas condiciones para luchar contra una enfermedad, como podría ser el cáncer”, explicó Ignacio Gutiérrez, neurólogo de Clínica Somno.

“La alteración en el ritmo circadiano, que se regula por el ciclo luz-oscuridad, puede potenciar el desarrollo del cáncer. Esto, porque las señales circadianas están involucradas en el crecimiento de las células y su desajuste puede generar mutaciones y daños en el ADN. Además, sus funciones están involucradas tanto en la producción y metabolismo de hormonas, como en el sistema inmunológico”, agregó el especialista.

Mayor riesgo de otras enfermedades

Varios estudios han mostrados los estragos que causa dormir poco. Por ejemplo, una investigación de la Universidad de Texas constata que luego de 7 noches de poco sueño ya sufrimos alteraciones genéticas que podrían desencadenar en problemas cardíacos y obesidad, entre otras patologías como las señaladas a continuación:

Riesgo de accidente cerebrovascular: Un estudio de la Clínica Mayo en Estados Unidos determinó que la falta de sueño aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Los adultos que regularmente duermen menos de 6 horas por noche tienen cuatro veces más riesgo de presentar síntomas de accidente cerebrovascular.

Obesidad: Dormir muy poco aumenta el apetito y predispone a los antojos de comida poco saludable y alta en calorías. Esto se debe a que cuando no podemos conciliar el sueño, sufrimos algunos cambios hormonales que nos llevan a esta situación.

Descansar por 6 horas o menos impulsa la producción de la hormona del hambre, la grelina, y limita la leptina, que ayuda a equilibrar la ingesta de alimentos, según un estudio publicado en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Mayor riesgo de diabetes:: un estudio publicado en Journal Sleep indica que los adolescentes que duermen mal tienen más resistencia a la insulina.

Pérdida de la memoria: No es un secreto que cuando estás cansado andas más olvidadizo, pero pocos saben que puedes llegar a sufrir problemas cognitivos permanentes a causa de la falta de sueño.

Y es que mientras menos dormimos, no nos beneficiamos de las propiedades de almacenamiento de memoria que se activa durante el sueño. Además, dormir poco puede causar “deterioro cerebral”, según un estudio de la Universidad de California.

Daño en los huesos: Según un estudio del Colegio Médico de Wisconsin (EEUU), la falta de sueño puede conducir a la osteoporosis.

En un experimento con ratones, los investigadores encontraron que la densidad mineral de los huesos y la médula ósea disminuyó en los roedores cuando fueron privados de sueño por 72 días.

Eres más propenso a un ataque al corazón: La falta de sueño puede hacer que tu cuerpo produzca más sustancias químicas y hormonas que pueden conducir a enfermedades cardíacas, dice un estudio publicado en European Heart Journal. La investigación determinó que quienes duermen 6 horas o menos tienen un 48% de riesgo de desarrollar o morir por una enfermedad cardíaca.

¿Dormir mal puede matarte?

Al menos así lo indica la ciencia. Un estudio publicado en Journal Sleep, concluyó que quienes duermen menos de 7 horas por noche mueren más jóvenes.

La investigación determinó que dormir poco hace a las personas cuatro veces más propensas a morir dentro de los siguientes 14 años por diversas enfermedades, no sólo problemas cardíacos o cáncer.

Si eres de lo que duerme poco, no está todo perdido. Puedes arreglar tu sueño, siguiendo algunas pautas que puedes revisar en la siguiente nota.