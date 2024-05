En el Challenger de Cagliari, Federico Coria (83° ATP) y Luciano Darderi (60°) se midieron el duelo de cuartos de final y en su enfrentamiento, dejaron un bizarro momento que a esta hora, se viralizó en redes y en el mundo del tenis.

Resulta que en el cuarto juego del partido, el argentino realizó un revés que se fue ancho y el italiano, inmediatamente se quejó y tras decisión del juez de silla, el punto quedó a su favor.

Fue así que el trasandino se enojó y pidió el ingreso del supervisor, al mismo tiempo que discutió con el umpire.

“Venía un pájaro acá. La iba a tirar cruzado. No, no podés cambiar porque te lo pide él (Darderi). ¿Me estás cagando?“, argumentó el rosarino.

En esa línea, Coria continuó discutiendo con Darderi, al mismo tiempo que imitó el sonido de una ave que ingresó al court.

“Yo tiré let, Federico. Cuando canté let, tú ya habías pegado la bola”, dijo el italiano. “Boludo, venía un dragón ahí, boludo, de acá. Venía de acá, así. Yo no sabía que ibas a cobrar let”, sentenció el 83° del orbe entre las risas del público.

Finalmente, con las carcajadas puestas y de regreso a lo deportivo, Coria decidió retirarse del partido por dolencias y así, Luciano Darderi pasó a las semifinales del torneo italiano. En dicha instancia, se enfrentará contra Mariano Navone (41°).

La pelea y las carcajadas entre Coria y Darderi en Cagliari