A medida que las hojas caen y el frío se asienta, los amantes de las series encuentran en el otoño la excusa perfecta para disfrutar de maratones televisivos con las clásicas que nunca faltan.

Con una amplia selección de series clásicas disponibles en diversas plataformas de streaming que están en nuestro país, esta temporada se presenta como la oportunidad ideal para redescubrir esos éxitos que marcaron época.

A continuación, exploramos algunas de las mejores series para disfrutar en la comodidad del hogar.

Las series clásicas que aparecieron en los 90 y puedes disfrutar este otoño



Sex and The City (Netflix): Ambientada en Nueva York, esta icónica serie sigue la vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus tres amigas, explorando sus complicadas vidas amorosas y amistades desde una perspectiva femenina y liberada.

Emitida originalmente entre 1998 y 2004, “Sex and The City” sigue siendo un referente de la cultura pop, claro que la perspectiva cambió entre quienes la vieron hace 20 años y en nuestros tiempos.

La continuación de la serie está disponible en películas y una nueva serie, And just like that, que deja fuera a uno de los principales personajes, Samantha (Kim Cattrall) , quien sólo se sumó en un pequeño cameo al final de la segunda temporada.

The X-Files (Prime Video): Con David Duchovny y Gillian Anderson como agentes del FBI que investigan casos paranormales, “The X-Files” mezcla ciencia ficción con drama en una fórmula que capturó la imaginación de audiencias desde su estreno en 1993 hasta su conclusión en 2002.

Aunque no sólo eso, ya que Gillian Anderson logró revolucionar el mundo de las mujeres con una generación que vio en Sana Scully, su personaje, un referente para estudiar carreras que hasta ese momento, hace 30 años, estaban asociadas a hombres.

Al poner la ciencia, sensatez y otras cualidades en el personaje de Anderson, se transformó en algo excepcional a la regla de esos años y de esta forma nació el “efecto Scully”, consignó GQ.

The Sopranos (Max): Esta aclamada serie sigue la vida de Tony Soprano (James Gandolfini), un jefe mafioso de Nueva Jersey que lucha por balancear las demandas de su organización criminal con las de su vida familiar.

Transmitida entre 1999 y 2007, “The Sopranos” es considerada una de las mejores series de la televisión, categoría que comparte usualmente con Succession, el fenómeno de Max que se llevó todos los premios en la última temporada.

Los amigos de siempre

Seinfield (Netflix): Considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos, esta “serie sobre nada”, protagonizada por Jerry Seinfeld, explora la vida cotidiana y las peculiaridades sociales de manera ingeniosa.

Emitida de 1989 a 1998, la creación de Larry David sigue siendo un pilar del humor televisivo con las 9 temporadas disponibles en el Netflix. Es una de las series más clásicas de los años 90 que puedes encontrar en la plataforma y disfrutar este otoño.

Friends (Max): Relatando la vida de seis amigos en Manhattan, “Friends” destaca por su humor y corazón.

Con un elenco que incluye a Jennifer Aniston y Matthew Perry, esta comedia que se transmitió desde 1994 hasta 2004, sigue siendo enormemente popular.

Tanto que para muchos es una sorpresa que este año, precisamente el 22 de septiembre, se cumplirán 30 años desde que se transmitió por primera vez.

The OC (Max): Antes que Gossip Girl se tomara las calles de Manhatthan, este era el drama adolescente favorito de todos.

Se emitió de 2003 a 2007, mientras sigue la vida de Ryan Atwood, un joven problemático que es acogido por una familia acaudalada en Orange County, sí, el mismo lugar donde vivió Pedro Pascal.

La serie revela las tensiones y el drama detrás de esta comunidad aparentemente idílica que ahora puedes ver completo en Max.

Las imperdibles para maratonear

The Office (Netflix): Esta versión estadounidense de la serie británica homónima ofrece un vistazo humorístico al día a día en una oficina.

Liderada por el inolvidable jefe Michael Scott (Steve Carell), se emitió de 2005 a 2013 con su estilo de falso documental innovó en el género.

Aunque finalizó hace casi 10 años, es imposible no encontrar a un fanático de The Office, que mantiene una legión fiel de fans.

The Wire (Max): Esta serie explora la vida en Baltimore a través de los ojos de traficantes de drogas y la policía que intenta detenerlos.

Con una narrativa profunda y personajes complejos, se transmitió de 2002 a 2008 y es aclamada por su realismo y crítica social. A menudo aparece como una de las mejores series de todos los tiempos, aunque no tiene la popularidad de otras series.

Sabrina la bruja adolescente (Paramount): Liderada por Melissa Joan Hart como Sabrina, esta serie sigue a una joven bruja que intenta manejar sus poderes y su vida adolescente normal.

Emitida desde 1996 hasta 2003, mezcla humor, magia y mensajes positivos de esta bruja adolescente acompañada de sus tías y un particular gato.

The Nanny (Prime Video): Fran Drescher brilla como la carismática niñera de una familia adinerada de Manhattan en esta comedia que se transmitió de 1993 a 1999.

Con su estilo único, que muchas envidian, “The Nanny” ofrece risas garantizadas. Aunque ya pasaron más de 30 años desde su primer capítulo, se trata de una serie que nunca pasa de moda.

Estas son 10 series clásicas que puedes disfrutar mientras el frío del otoño pasa.