Hoy, 4 de mayo, se celebra el “Día de Star Wars”. No tiene nada que ver con algún estreno, o fecha especial para la reconocida franquicia, pues el motivo es mucho más arbitrario y tiene que ver con una icónica frase de la saga.

Se trata de “Que la Fuerza esté contigo”, que en inglés se dice “May the Force be with you”, mientras que “4 de mayo” se dice “May the Forth”.

Entonces, el juego de palabras: “May the Forth be with you”.

Realmente no hay mucho más que explicar, pero ahora sabes por qué hoy tantos fans celebran y vuelven a Star Wars tendencia en redes sociales.