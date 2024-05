El 4 de mayo puede ser un día normal, sin embargo, para los fanáticos de Star Wars es especial, ya que se celebra el “May the 4th”.

Este año, coincide con otro evento particular relacionado a la saga, y es el estreno de “Star Wars: Tales of the Empire”.

Y es que la franquicia de George Lucas ha ido creciendo desde que fue adquirida por Disney en 2012. Junto a una nueva trilogía, la que tuvo malas críticas por parte de los fanáticos, además de series para streaming, la saga intergaláctica se ha extendido respecto a sus historias.

Hoy se pueden ver incluso películas y series que pueden funcionar de manera particular, sin la necesidad de contar con algunos de los actores principales, quienes incluso han sido recreados con CGI, como un joven Luke Skywalker en The Mandalorian o Leia en El ascenso de Skywalker.

¿De qué trata Tales of the Empire?

Se trata de una miniserie de cortos animados que muestran otra cara del imperio, más alejada de la política y centrada en los conflictos personales de dos personajes conocidos: Morgan Elsbeth y Barriss Offee.

Recordemos que durante la primera entrega de Star Wars: Tales of Jedi, se pudo conocer más sobre la historia del conde Dooku y su paso al lado oscuro de la fuerza. También se mostraron los inicios de una joven Ahsoka Tano y su entrenamiento como jedi junto a Anakin Skywalker.

Esta serie, que también funciona de manera particular, se centra más que en el problema intergaláctico de la República V/s el Imperio, en los problemas personales de estas dos personajes y cómo terminaron tomando un camino marcado por la oscuridad.

De hecho, se podrán ver a otros personajes conocidos, como el gran almirante Thrawn y Darth Vader.

¿Qué veremos?

BioBioChile tuvo acceso a los seis primeros capítulos de esta temporada, pero para no entrar en spoilers y la puedas disfrutar plenamente, solo te daremos un adelanto general sobre lo que podrás ver en esta nueva mini serie.

Por un lado, tal como comentamos anteriormente, está Morgan Elsbeth, donde se muestra desde sus inicios como una joven guerrera, hasta que termina trabajando con Thrawn.

Durante los capítulos se podrá conocer parte de los motivos que la llevaron a tomar un camino de oscuridad y violencia, e incluso se podría hasta entender el porqué hace lo que hace durante la saga de Star Wars.

Por otro lado, tenemos la historia de Barriss Offee, una antigua jedi que llegó a ser una de las amigas más cercanas de Ahsoka cuando ambas eran padawans.

Su historia se retoma luego que fuera encarcelada por atentar contra un templo de la orden. En la serie se puede ver cómo se acercó al lado oscuro y posterior redención. Pese a que se creía que murió durante la Orden 66, en Tales of the Empire se puede ver que esto no fue así.

¿Logrará redimirse de sus pecados? Tendrás que verlo en la serie que se encuentra en la plataforma de Disney +. La serie se estrenó este 4 de mayo y ya están todos los capítulos disponibles.

Revisa el tráiler a continuación: