Los menores de 3 años aún no forman parte del plan de vacunación por lo que saber distinguir los síntomas de Ómicron en bebés es esencial.

El número de contagios nuevos en el país asciende a más de 26 mil, un número que varios expertos atribuyen a la variante Ómicron. Y, aunque las cifras ya son preocupantes lo es aún más la situación de los bebés.

En Chile la vacunación para menores de edad comienza a los 3 años a los que se les inocula con Coronavac, un compuesto que funciona con el virus desactivado -al igual que la vacuna contra la polio, la rabia y la hepatitis A-.

No obstante, a la fecha aún no está permitida la inoculación para menores de tres años y mucho menos recién nacidos, por lo que poder distinguir si los bebés están contagiados es complejo.

Un ejemplo fue Aurelio, el hijo de los actores Juana Ringeling y Matías Assler, quien estuvo contagiado con covid con sólo siete meses de vida.

“Él partió con vómito y luego fiebre”, describió la intérprete, asegurando que también pasó días decaído, pese a que no dejó de comer.

Frente a las dudas, consultamos con especialistas sobre a qué señales poner atención si sospechamos que un niño puede estar contagiado con Ómicron.

¿Cuáles son los primeros síntomas que se manifiestan?

El pediatra de la Clínica Los Leones, Johnnatan Jaimes, describió los síntomas en bebés como “los mismos que cualquier otro virus respiratorio ya que se manifiestan de manera similar”, por lo que no hay un signo que permita identificar si se trata de Ómicron e incluso Covid.

Mientras que Elisa Rojas, pediatra de Clínica Los Carrera, señaló que hay que poner atención si los niños “tienen dificultad para respirar, fiebre muy alta, si están mal alimentados o deshidratados, hay tos o dificultad respiratoria”.

Este último es importante ya que como describe Luis López, pediatra de la Clínica Tarapacá, los menores de un año aún no aprenden a respirar por la boca por lo que toda su capacidad respiratoria se concentra en la nariz.

López añade que los primeros síntomas a los que se debe prestar atención es a la inapetencia, decaimiento e irritabilidad.

No obstante, el profesional hace hincapié en uno en específico: ”con el paso de las horas puede aparecer fiebre, no más alta que 38.5° C, pero permanece constante. En el 90% de los casos el síntoma desaparece entre el tercer o cuarto día, pero si se extiende es hora de ir a urgencias”, advierte el profesional.

El pediatra también detalla que para identificar una tos producida por Ómicron esta vendrá acompañada de fiebre y dificultad respiratoria. Esta tos será con dificultad y al inspirar se oirá como un ‘gallito’, explica.

En el caso de los bebés que han tenido que ser hospitalizados a causa del virus, los cuadros respiratorios suelen remitir en 48 horas sin dejar secuelas de ningún tipo, señala Lopez.

Los peligros de Ómicron en bebés

Tanto la médico Rojas como López coinciden en que aunque los síntomas de esta variante suelen ser más débiles en adultos y niños no se deben menospreciar los síntomas esto ya que “aún no hay antecedentes de cómo opera en los niños”, detalla López, por lo que considera que es “un cuadro que rápidamente se puede convertir en peligroso”.

Sobre los síntomas más peligrosos de Ómicron en bebés y a los que llamó a prestar atención la pediatra Rojas fue a “la duración de los síntomas en general y al hundimiento de costillas a la hora de respirar” dijo, ya que es una señal evidente de dificultad respiratoria.

¿Cómo cuidar a los bebés si se contagian de Ómicron?

Como explicamos al principio los bebés no forman parte del plan de vacunación por lo que la prevención consiste totalmente en el aislamiento. El pediatra dice “son niños que no necesitan, aún, sociabilizar” por lo tanto es recomendable mantenerlos separados de multitudes o de espacios en donde se puedan contagiar.

No obstante, en el caso de que el contagio ya sea un hecho la pediatra Rojas dice que importante controlar los síntomas en el hogar en la medida de lo posible: “manejar la fiebre en casa con antipiréticos, si existe dolor de cabeza o garganta usar analgésicos como paracetamol e ibuprofeno en gotas o supositorios, alimentar e hidratar según tolerancia y mantener aseo nasal constante, si hay tos obstructiva usar inhaladores como salbutamol”.

La pediatra advirtió que el uso de descongestionantes y antitusivos no es recomendable en niños de esta edad – 0 a 1 año- ya que traen más perjuicios que beneficios, y en el caso de que los síntomas no sean controlables en el hogar se debe acudir a urgencias.

López, por su parte, recomendó a los padres que si el bebé tiene fiebre esta se debe controlar con paños húmedos o fríos en el abdomen, frente y piernas, vestirlos con ropa ligera y deben estar en una habitación ventilada, en posición semisentados.

En el caso de que este síntoma permanezca por más de cuatro días se debe acudir a un recinto asistencial pero si además viene con vómitos o convulsiones causadas por la fiebre se requerirá de atención de urgencia inmediata, advirtió el pediatra.