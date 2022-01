La nueva subvariante de Ómicron ha encendido las alertas en el mundo, de hecho, fue la misma OMS la que llamó a los expertos en salud a investigarla, ya que es una mutación de “preocupación”. Pero ¿qué se sabe hasta ahora de BA.2?

Durante el último informe entregado por el Ministerio de Salud, la cifra de contagios nuevos registrados en el país asciende a 24.037, un número alarmante y que tendría su razón en la variante Ómicron, la cual ha sido definida en varias ocasiones como “más contagiosa” en comparación con las otras.

Según informó el Washington Post esta nueva versión de Ómicron se ha encontrado mayormente en países europeos como India, Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca.

No obstante, este último ha sido el que más ha registrado con un 65% de los casos nuevos, como declaró Anders Fomsgaard, virólogo del State Serum Institute de Dinamarca, posicionándose así como la “forma dominante del virus” en aquel lugar, en palabras del virólogo.

En cambio en Estados Unidos, el director del Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas Humanas del Houston Methodist Hospital, James Musser, informaba a principios de semana que sólo tenían tres casos en dicho recinto.

La diferencia entre las estadísticas se deben mayormente a que en Dinamarca se realizan muestreos secuenciales de genoma a los casos positivos, los que permiten conocer, entre otros datos, a cual variante del coronavirus corresponde la infección.

En tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, sus siglas en inglés), informó que ya se registran más de 400 casos en dicho país.

Si bien aún no existen resultados oficiales sobre si sería más peligrosa que BA.1, su rápida expansión indica que sería aún más contagiosa que la versión original de Ómicron.

Lo cual se condice con la recomendación de la OMS a los expertos en salud de investigarla más en detalle. Al igual que la clasificación entregada por la UKHSA de una “variante en observación”.

The #OmicronVariant sub-lineage known as BA.2 has been designated as a variant under investigation. The number of BA.2 cases is currently low, with the original Omicron lineage, BA.1, still dominant in the UK and further analyses will now be undertaken. https://t.co/254m2rwJN5

— UK Health Security Agency (@UKHSA) January 21, 2022