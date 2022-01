Inmunólogos de Zúrich han descubierto una “firma de anticuerpos” en la sangre de los pacientes con COVID-19 que puede utilizarse para identificar a las personas que tienen un alto riesgo de desarrollar covid prolongado en una fase temprana, según sugiere una nueva investigación publicada en la revista científica Nature Communications.

El número exacto de pacientes con covid largo, persistente o prolongado –una enfermedad en la que los síntomas debilitantes pueden persistir durante muchos meses–, no está claro, aunque se cree afecta a un 10 % de los pacientes de 18 a 49 años con coronavirus, y hasta a un 20 % de los mayores de 70 años, según un informe de Yale publicado el año pasado.

En el nuevo estudio, los científicos apuntan a que las causas de esta afección podría ser una respuesta inmunitaria mal dirigida, dado que el coronavirus hace que el organismo produzca una respuesta inmunitaria de larga duración que ataca al cuerpo en lugar de al virus.

Esto podría explicar por qué algunos pacientes siguen teniendo diversos síntomas mucho tiempo después de haberse librado de la infección. Si se confirman mediante estudios más amplios, los resultados podrían ayudar a los científicos a desarrollar una prueba para predecir quiénes pueden seguir sufriendo los síntomas prolongadamente.

El equipo dirigido por Onur Boyman, inmunólogo de la Universidad de Zúrich y del Hospital Universitario de Zúrich, analizó el historial médico de 175 personas que dieron positivo al coronavirus.

De los enfermos leves de COVID-19, el 54 % declaró que los síntomas duraron más de cuatro semanas. De los pacientes graves, el 82 % declaró que los síntomas duraban más de cuatro semanas, según reportó laradiodifusora pública de Suiza SFR.

Basándose en estos datos clínicos, se encontraron varios factores asociados al riesgo de covid largo. Entre ellos se encuentran la edad, la gravedad de la enfermedad y el asma alérgica.

Además, los investigadores descubrieron que los que seguían experimentando síntomas a largo plazo tenían niveles bajos de dos clases específicas anticuerpos en comparación con los que se libraban completamente de la infección.

“En general, creemos que nuestros hallazgos y la identificación de una firma de inmunoglobulina ayudarán a la identificación temprana de los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar covid largo, lo que a su vez facilitará la investigación, la comprensión y, en última instancia, los tratamientos específicos para el covid largo”, dijo Onur Boyman, quien dirigió la investigación, según The Guardian.

Con el objetivo de hacer un uso práctico de los nuevos hallazgos, los investigadores desarrollaron un nuevo modelo que puede utilizarse para calcular el riesgo de covid largo.

De hecho, ya lo han puesto en marcha. El equipo investigador ya lo ha probado con un grupo de estudio independiente de 395 personas que dieron positivo en la prueba de Sars-CoV-2, detalla la SFR.

Carlo Cervia, coautor del estudio, puso el modelo a disposición de los médicos de forma gratuita en un sitio web. “Se espera que esto mejore la atención a los pacientes con covid largo, así como que motive a los grupos de alto riesgo, como los pacientes asmáticos, a vacunarse y así prevenirlo “, dijo Cervia.

Our first paper on long COVID is out! @NatComm

We identified an immunoglobulin signature able to predict the risk to develop post-acute COVID-19 syndrome (PACS).

How does this work and who can profit? A thread.

1/https://t.co/BeqqcIVzH3

— Carlo Cervia (@carlo_cervia) January 25, 2022