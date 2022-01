Los test PCR se han convertido en una de las medidas de prevención fundamentales debido al escenario que a traviesa el país. Según el último reporte de casos covid-19, Chile superó la cifra de contagios más alta, llegando a los 12.500 casos nuevos registrados.

La situación se ha vuelto tan delicada que varias comunas han retrocedido en el plan Paso a Paso. Sin ir más lejos este lunes toda la Región Metropolitana pasó a Fase 3.

En esta nueva realidad el testeo se ha vuelto vital y alrededor de esto surgen varias dudas:¿cuándo es más oportuno hacerlo? ¿Inmediatamente después de que se manifiesten los síntomas? ¿tres días después de la aparición del primer signo? Las duda son muchas e intentaremos aclararlas.

El PCR

Esta prueba molecular cuyo nombre real es “Prueba de reacción en cadena de la polimerasa”, pero que se ha hecho famosa por las siglas de su nombre en inglés “Polymerase Chain Reaction”, se encarga de detectar “el material genético del virus”, según lo informa el portal web de Clínica Mayo.

Para conseguir una muestra se inserta un hisopo largo en la fosa nasal para extraer líquido de la parte posterior de la nariz, esto último es lo que lo hace tan incómodo. Pero también se pueden hacer mediante un análisis de saliva.

Este tipo de prueba son muy exactas, asegura la clínica, por eso suele preferirse por sobre otras.

¿Cuándo es oportuno realizar el examen PCR?

Según el infectólogo de IntegraMédica, Rolando Pizarro, el momento ideal para hacerse un PCR es “cuando el paciente está sintomático e idealmente los primeros 5 días de tales síntomas“.

Esto, “pues es el mayor momento de concentración de virus en las vías respiratorias superiores”. Sin embargo, de acuerdo al experto eso “no quiere decir que, antes de los síntomas y especialmente después del quinto día, no pueda salir positivo este examen”.

La recomendación del infectólogo se debe a que durante los primeros días de contagio puede haber una “cantidad mínima de virus en la zona de toma de muestra o por una toma de muestra deficiente” lo cual podría causar un ‘falso negativo’, detalló.

En el último tiempo, también ha quedado claro que la manifestación de estos síntomas puede variar según la variante. Por ejemplo, en el caso de Ómicron los primeros indicios aparecen en el día 3 desde el contagio, explica Ryan Noach, CEO de Discovery Health al diario Washington Post.

En el caso de Delta, suceden en el día 4, detalló un estudio publicado por The Lancet.

Respecto a la variante surgida en África, Rachael Piltch-Loeb, investigadora de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, sostiene que los síntomas pueden aparecer entre dos a tres días.

“Las pruebas parecen detectar el virus también a los dos días de la exposición. Aunque esto es una mala señal en lo referente a la transmisibilidad del virus, el lado positivo es que puede que no se necesiten cinco días para obtener un resultado positivo, lo que permite cancelar los planes futuros incluso antes si es necesario”, indicó a NatGeo.

¿Quiénes deben testarse? Más allá de los testos preventivos, según el Servicio nacional de información sanitaria de Escocia, es vital que se sometan a la prueba quienes tengan síntomas tales como: – Temperatura alta o fiebre (sobre los 38° C). – Tos nueva o continua (si tiene periodos de tos por más de una hora, o tres o más episodios en 24 horas). – Pérdida o cambio en los sentidos del olfato y/o apetito. – Todo lo anterior, más diarrea.

¿Cuándo se debe acudir a un centro asistencial?

Esta duda ha acomplejado a muchos pacientes sintomáticos, ya que en ocasiones no se presentan todos los síntomas que conocemos y algunos pueden ser confusos debido a su similitud con los de una gripe o resfriado.

Consultado sobre el tema Pizarro explica que “la evaluación médica dependerá directamente de la gravedad” de la persona contagiada. Los “pacientes con dificultad respiratoria, diarrea o fiebre incontrolable, compromiso de conciencia, están entre los más relevantes” a la hora de necesitar atención, detalló.

La otra razón para asistir a un centro asistencial es cuando la persona “sin estar grave, persista con síntomas más allá de la cuarentena establecida, especialmente si tiene fiebre, tos u otros elementos que hagan sospechar de un alargamiento de la infección por covid-19, una complicación por este virus o una infección sobreagregada”, dijo el infectólogo.

Los Test de Antígenos

Estos tipos de pruebas también se han popularizado especialmente por qué son más rápidas que un PCR y pueden realizarse en casa sin necesidad de un experto, no obstante, es correcto decir que no son pruebas iguales, ya que este “detecta ciertas proteínas en el virus” y no material genético como un PCR.

Por el contrario a un PCR, el portal de Clínica Mayo asegura que los test de antígenos tienen “más posibilidad de tener un resultado falso negativo, lo que significa que es posible estar infectado por el virus, pero tener un resultado negativo”.

Por ello se recomienda una prueba PCR para confirmar el resultado.

Sobre estos test rápidos -sus resultados pueden estar en minutos- el médico de la Clínica Alemana, Sebastián Solar dijo: ”su rendimiento es bueno siempre y cuando el fabricante tenga estudios que lo respalden y esté aprobado por las autoridades regulatorias locales, como el ISP”.

“Si bien la aplicación puede ser autónoma y realizada en casa por alguien que haya leído el tutorial es bueno que se asesore por profesionales del área”, agregó.

Solar ejemplifica que estos test son “la foto del momento, es decir, si en ese día me da un resultado negativo es información importante, pero no garantiza lo que pueda suceder después”.

Esto ya que la muestra pudo ser mal tomada, por lo que el profesional recomienda usarlos con cautela y como un complemento pero no poner confianza absoluta en el resultado.