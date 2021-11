Ya sea un encuentro con amistades con las que debes ponerte al día, si hay un importante discurso o presentación que realizar e incluso si se leerán 1.300 páginas de discurso en una acusación constitucional por 14 horas. En la vida, nuestra principal fuente de encuentro con el otro es a través de la voz.

Estamos acostumbrados a charlar con las personas a nuestro alrededor y es una forma de vida. Sin embargo, ¿qué pasa si hablamos por demasiado tiempo?.

En conversación con BioBioChile, el candidato a Doctor en Lingüística, fonoaudiólogo y docente del Área Lingüística UNAB, Jaime Crisosto, aseguró que el hablar por mucho tiempo provocaría un gran riesgo de sufrir fatiga vocal.

“Esto implica un posible daño en las cuerdas vocales y en los órganos y estructuras que participan en la producción de la voz”, explica Crisosto, añadiendo que el daño puede pasar de algo pasajero hasta incluso causar un daño permanente.

“El grado de daño va a depender de las condiciones que existen”, menciona, ya que se debe considerar la técnica vocal y las condiciones del tejido, ya sea por su edad, factores ambientales, conductas, hidratación, humedad del ambiente, intensidad del volumen, etc.

Después de la charla

Según el profesional, luego del extenso periodo de conversación sin fin, se recomienda un reposo vocal adecuado.

Esto no significa dejar de hablar, de hecho, Crisosto afirma que no se recomienda un descanso vocal absoluto ya que acabaría siendo contraproducente.

“La voz y el cuerpo están súper unidos, entonces uno debe descansar. Si se sufre una condición vocal importante se debe dormir muy bien esa noche y hablar en menor cantidad al día siguiente”, menciona.

También destaca el “evitar las comidas irritantes como el limón, el ají, los aderezos en general”, además de no fumar.

Una preparación adecuada

Durante estos cuadros de habla continua, el fonoaudiólogo destaca que la clave es estar bien hidratado.

“Hay que considerar que las condiciones ambientales de ruido no sean excesivas, evitar fumar o que bien, el ambiente no tenga humo, no gritar y también es muy importante no tratar de competir con el ruido del ambiente”, añade.

Otro aspecto que destaca para estar hablando por horas es tener una técnica vocal adecuada, que implica entrenamiento fonoaudiológico.

“Eso es super importante, las personas que tienen la necesidad de hablar por mucho tiempo, ya sean políticos, sacerdotes, cantantes, actores, profesores, requieren de entrenamiento vocal profesional”, destaca.