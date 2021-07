El coronavirus sigue sorprendiendo a la comunidad científica y es que sus variantes continúan siendo un desafío por cómo se comportan.

Ahora, una nueva mutación está preocupando a las autoridades sanitarias. Se trata de la Variante Épsilon, nombrada así por la quinta letra del alfabeto griego. Esta apareció por primera vez en California, Estados Unidos y hasta la fecha ha afectado a más de 40 países.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta variante es considerada como “preocupante”, debido a que presentaría más resistencia a vacunas que contienen ARN Mensajero como son la Pfizer y Moderna, las cuales no poseen el virus en sí, sino que contienen sólo su composición genética para crear los anticuerpos.

The epsilon variant of #SARSCoV2, first detected California, carries three spike protein mutations that confer resistance to neutralizing antibodies generated by mRNA vaccines or by #SARSCoV2 infection, according to new research in Science. https://t.co/w4il4EtrE5 pic.twitter.com/3tZGCFq8Wf

— Science Magazine (@ScienceMagazine) July 1, 2021