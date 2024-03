El pasado 25 de noviembre un carabinero me detuvo para un control de tránsito de rutina en una carretera interurbana. El auto no era mío y no encontré el permiso de circulación. Aunque estaba casi seguro de que su dueña lo había pagado, no contestó el teléfono y vi con mis propios ojos como el carabinero verificó en línea que el último pago era del año previo.