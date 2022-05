Los abajo firmantes, sin otro título y responsabilidad que el de ciudadanos y ciudadanas de Chile, nos dirigimos a los líderes, dirigentes, militantes y simpatizantes de todos los niveles políticos del centro, centroderecha y derecha de nuestro país ante los hechos que vive el país, la profunda transformación que atraviesa la República y los recientes veredictos que ha emitido el pueblo de Chile, con el propósito de remover sus conciencias, impedir el inmovilismo, prevenir la comisión de los mismos errores que condujeron al País y a nuestro sector al momento actual de nuestra Historia y constituirnos como alternativa real y concreta de un cambio en Paz para todos y cada uno de los hijos, hijas y habitantes de nuestra Tierra.

1) Reformar.

Chile atraviesa un proceso de profunda transformación que pone fin a un modelo de desarrollo que brindó al país sus mejores años de crecimiento, superación y estabilidad, empujado por una generación de chilenos y chilenas que nació y creció en un país en democracia y con altos índices de desarrollo humano pero que devino inconformista porque vio con mayor claridad lo que muchos advertimos durante años sin ser oídos por una clase dirigente encerrada en sus burbujas: las hondas grietas y fatigas de un modelo que se había sacralizado y transformado en un fin en sí mismo, dejando de dar respuestas claras, empujando más a la frustración que a la movilidad social, amparando abusos e instalando en muchos aspectos la sensación de impunidad, mientras millones de compatriotas sentían genuinamente que a ellos no les alcanzaba el promovido y publicitado desarrollo de su País. Al negarse a oír a su propia gente y al desconectarse de la realidad, la dirigencia del centro, centroderecha y derecha de Chile respondieron ante cada crisis proponiendo más de lo mismo a un país que ya había cambiado profundamente y en esa repetición eterna del modelo se negaron a cualquier tipo de reforma sustancial, condenándolo a que fuera cuestionado en su conjunto y, pasado el tiempo de las reformas, se abrieran las puertas a las revoluciones, como la adhesión masiva a las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 que, ya sin importar sus orígenes políticos ni organizacionales, arrasó hasta con la Constitución Política de la República y amenaza con llevarse a instituciones que durante décadas han sido garantes del Estado de Derecho, del crecimiento nacional, de la superación de la pobreza y del mejoramiento de la vida de nuestros compatriotas. Es hora de abrirse a las reformas y liderar las transformaciones.

2) Renovar.

Uno de los secretos del éxito político y económico de Chile en los últimos treinta años fue su mirada de futuro, su optimismo convocante, su actitud abierta a la experiencia internacional y que siempre aspiró a encontrarse con las grandes Democracias, los Estados de Derecho más sólidos y las Economías más fuertes, incluso dentro de sus propios partidos políticos, que buscaron con sana ambición poner a nuestro país en los primeros lugares de desarrollo del planeta. La cita de Francia, el Reino Unido, los países nórdicos, Nueva Zelanda o Canadá son recurrentes en nuestro debate político, lo enriquece porque nos pone metas altas y nos permite aspirar adaptarlos a nuestra propia realidad, que nunca debemos olvidar y a la que debe ajustarse toda política pública. Sin embargo, hay aspectos que obviamos convenientemente y que son fundamentales en el proceso de cambio que vive hoy nuestro país: en cualquiera de esos países, tras las aplastantes derrotas electorales que ha obtenido nuestro sector, los dirigentes habrían puesto inmediatamente sus cargos a disposición, dando paso a la renovación de los liderazgos y a la construcción de nuevas mayorías. Sin embargo, en Chile se produce una pelea chica, de nombres y egos, de quién ocupará “el liderazgo de la oposición”, de cargos partidarios y de declaraciones destempladas sin ética de la responsabilidad y, en una nueva desconexión con Chile, olvidando que los verdaderos liderazgos no se decretan ni se imponen desde ningún autoproclamado pedestal. Los altos ideales que congregan al centro, centroderecha y derecha chilenas exigen una profunda democratización de sus partidos políticos, una apertura de puertas y ventanas a la Sociedad que vuelvan a conectarlos con nuestra gente y el rompimiento de las burbujas sociales de poder. Necesitamos una nueva generación de dirigentes y líderes que, defendiendo sin complejos nuestras ideas, entiendan mejor la complejidad y realidad cultural del Chile de todos los días. Es hora que unos pocos den un paso al costado para que millones den un paso al frente.

3) Acordar y defender.

Nuestro sector político, desde el centro hasta la derecha, fue fundamental en la reconstrucción democrática de Chile y en el éxito de sus políticas públicas en el contexto de un estricto respeto a la institucionalidad. Desde una oposición responsable, republicana y patriótica en los Gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet hasta una voluntad genuina de colocar al país en el pleno desarrollo durante los Gobiernos del presidente Sebastián Piñera -que más allá de aciertos y errores enfrentó una durísima, violenta, irresponsable y antidemocrática oposición- hemos estado siempre dispuestos a dar la mano para llegar a grandes acuerdos y asegurar estabilidad y Paz social al país, pero esa voluntad no puede traducirse en una claudicación de nuestros altos ideales, una renuncia a nuestras doctrinas, a nuestra defensa de la Democracia y el Estado de Derecho ni una cesión de nuestras banderas históricas buscando caer bien a las ajenas, perdiendo finalmente las unas y quedando en ridículo con las otras. Por amor a Chile podemos y debemos buscar acuerdos, asegurar una oposición seria y responsable con los intereses del país, otorgar gobernabilidad y dar garantías de un funcionamiento impecable de las instituciones republicanas, pero desde la defensa férrea de nuestros ideales democráticos, sin complejos. Acordar no es lo mismo que ceder y en esa confusión hemos ayudado al ahondamiento de una crisis que nosotros mismos pudimos haber evitado. Es hora de ser firmes para unir a Chile.

4) Marcar los límites.

La defensa de los principios y la vocación de servicio público no debe confundirse jamás con ningún otro interés que no sea el de Chile y su gente. Nunca más debe permitirse la ausencia de un límite claro, firme y estricto entre negocios y política: la legítima y admirable voluntad de emprendimiento, la búsqueda del éxito comercial, profesional, empresarial y la genuina aspiración de creación de riqueza debe ser fomentada y promovida con una legislación avanzada, pero en, para y desde el sector privado, jamás desde la utilización de lo público para propósitos estrictamente personales, desde los cargos de representación popular ni desde la tribuna que otorga el altísimo honor de ser servidor de Chile con los recursos de todas y todos los habitantes del país. Nunca más un representante de nuestro sector debe confundir sus roles ni utilizar el empleo público para otros fines que no sea el altísimo interés de nuestros compatriotas y quien desee representarnos deberá establecer una separación absoluta entre sus deberes públicos y sus intereses particulares o no podrá ser portador de nuestras banderas. Es hora de terminar con la corrupción.

5) Libertad de verdad y para todos.

Chile quiere paz, seguridad, crecimiento y desarrollo. Chile no quiere saltos al vacío, refundaciones ni revoluciones, pero no soporta más la desigualdad social, política, económica, urbana ni de ninguna naturaleza y que se ha enquistado en muchos rincones del país. Nuestros compatriotas quieren un país desarrollado, con seguridad, en paz, con Democracia, respeto a las instituciones, defensa de los valores republicanos, pero con igualdad de oportunidades para todos y no un Chile de primer mundo, abierto, cosmopolita e integrador para unos y cerrado, inseguro, gris y discriminador para otros. La defensa de un Chile de las oportunidades y la promoción de la Libertad económica no pasa ni por la anulación de otras libertades ni por la supresión de derechos ni por el inmovilismo conformista. Levantar las banderas de la Libertad y luchar por un país donde realmente nadie se quede atrás debe ser un compromiso sagrado e irrenunciable. Es hora de más Libertad.

6) Participar y unir.

Los partidos políticos que pretenden nuestra representación deben emprender serias reformas para democratizar profundamente sus estructuras internas, terminar con las pretensiones de unanimidad interna y dar cabida a las diferentes corrientes y legítimas expresiones partidarias, dar mayores espacios de participación y decisión política a sus Juventudes, abrir sus ojos y oídos a la sociedad chilena, conectarse con el mundo independiente, reafirmar más que nunca nuestro profundo compromiso social, apoyar realmente a quienes luchan por nuestras banderas en gremios, federaciones estudiantiles, sindicatos, colegios profesionales y todos los ámbitos de la sociedad civil, permitir la competencia interna real y, especialmente, comprometerse a una férrea unidad que ponga los intereses de Chile por sobre las aspiraciones de cada partido, dirigente o candidato en particular: la Patria nos exige permanecer unidos en nuestra diversidad, sin mezquindades, para volver a ofrecer una alternativa real de cambio en paz. Es hora de democratizar nuestros Partidos y unir al sector en una sólida alianza política que respete las individualidades, la diversidad de sus partidos, no signifique un encierro uniforme para sus integrantes y sea abierta, democrática y participativa.

Compatriotas del centro, centroderecha y derecha de Chile:

Nuestro país se encuentra amenazado por una minoría fanatizada, dogmática e intolerante que, jugando con las legítimas aspiraciones del pueblo de Chile y amparada en escuálidas votaciones circunstanciales, está robándonos el presente e hipotecando el futuro de nuestros hijos e hijas con su adhesión ciega, totalitaria y enfermiza a modelos fracasados que han sido la mayor fábrica de pobreza y horror de la Historia humana, ante el silencio cómplice de una clase política asustada y replegada que no encuentra ni ofrece certezas para devolver a los chilenos y chilenas la confianza en nuestro propio futuro. Por ello, los abajo firmantes nos unimos y levantamos, con convicción en nuestras ideas y amor por Chile, para exigir al centro, centroderecha y derecha chilenas:

– La inmediata unión de nuestras fuerzas en el respeto a la diversidad de sus partidos y movimientos, dejando de lado intereses sectarios que hoy perjudican a la Patria, – La renovación de nuestros liderazgos, actuando con generosidad para que una nueva generación de líderes conectados con la realidad nacional vuelva a poner en alto nuestras banderas, – La defensa de nuestros principios, ofreciendo diálogo y acuerdos, pero desde los más puros ideales que nos movilizan, – La apertura a las bases, oyendo lo que militantes y simpatizantes de nuestros partidos y movimientos políticos pueden aportar desde su experiencia con el Chile de todos los días, dejando para siempre en el pasado a los liderazgos impuestos desde burbujas políticas, sociales, económicas o de cuna, – La democratización de los espacios de militancia, para que nuestros partidos y movimientos estén abiertos a todos los chilenos y chilenas, reconozcan y valoren su diversidad y permita el surgimiento de nuevos liderazgos desde cualquier rincón de la Patria sin importar más que sus talentos y virtudes, – El reconocimiento a quienes han defendido nuestras banderas en las calles, poblaciones, universidades, sindicatos, colegios profesionales, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil, escuchando lo que tienen que decir aquellos y aquellas que de verdad día tras día disfrutan y sufren la auténtica realidad de Chile, – Levantarnos con fuerza, sin complejos y unidos en nuestra diversidad para devolver a los chilenos la confianza en su futuro,

Es la hora de Chile y, nosotros, los abajo firmantes, independientes y militantes de los diversos partidos y movimientos políticos de centro, centroderecha y derecha de nuestro País, nos hemos reunido con el impulso removedor de una auténtica rebelión de las bases sin otra aspiración que remover sus conciencias para defender a Chile y llamar a la acción unitaria. Lo hacemos sin otro título que el de ciudadanos y sin otra ambición que corregir los errores y levantar nuestras banderas para preservar la unidad de la Patria, recuperar la Paz, asegurar el futuro, ampliar y garantizar la Libertad, brindar Justicia, afianzar la Democracia, proveer de los beneficios del progreso a todos los habitantes de nuestra tierra y conseguir para hoy y para siempre la felicidad de Chile.

¡Es hora de trabajar!

¡Viva Chile!

1. Gonzalo Downey Castillo

2. Sonia Miranda Ulloa

3. Francisco León

4. Felipe Meneses Freitte

5. Camilo Ananía Mendoza

6. Christian Carvajal Yunis

