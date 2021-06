Sr. Director:

No podemos volver el tiempo atrás, pero podemos cultivar árboles, plantar nuestros jardines con especies nativas, hacer huertas y compost, mejorar nuestras dietas y consumir con conciencia. Es el llamado del Día Mundial del Medioambiente, que este año nuevamente nos invita a reflexionar sobre el rol decisivo que cada uno de nosotros juega en el presente y futuro del planeta.

La pandemia que afecta el mundo entero hace más de un año y medio, nos ha llevado a pensar en la gran oportunidad para cambiar el rumbo de la tan comentada crisis ambiental. Frente a eso la pregunta es ¿Qué estamos haciendo? .Están los que siguen esperando grandes políticas públicas que obliguen a mejorar conductas. Están los que rechazan a aquellos que no siguen estrictas doctrinas en pro de la naturaleza. Están también los indiferentes que actúan como si esto estuviera ocurriendo en otro lugar y no en el que habitan.

Y estamos también nosotros, los que activamente queremos mejorar el mundo, los que hace años decidimos hacer impacto social y ambiental como empresa bajo el compromiso de regenerar la salud de las personas, las comunidades y el planeta. Ha sido una apuesta ambiciosa, muchas veces difícil, que sigue en constante evolución, pero no por eso menos gratificante. Porque veo con alegría todos los días, y no sólo en efemérides cuando las redes sociales y los medios se colman de estos temas, como nuestro sueño que comenzó preparando kombucha en la cocina de mi casa nos ha permitido motivar a millones de personas, de sur a norte, a llevar una vida más consciente y empoderada, viendo que las empresas y los consumidores, que somos todos; podemos generar cambios a favor del medio ambiente y de las personas con nuestras acciones diarias.

Somos la generación del cambio. Seamos activos, no ansiosos. Seamos audaces, no tímidos, no culpemos, actuemos. Este Día Mundial del Medioambiente recordemos que cada uno de nosotros es agente del cambio que queremos ver. Si nosotros siendo un emprendimiento ubicado al sur del mundo estamos haciendo con voluntad y éxito nuestra parte, estoy segura que todos pueden hacerlo.