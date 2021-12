Este jueves un grave hecho ocurrió en la Avenida Andrés Bello con Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia. Un accidente de tránsito por una camioneta que iba a exceso de velocidad dejó a dos personas fallecidas, una joven de 21 años que esperaba cruzar la calle y también el conductor del vehículo.

Javiera Blanco, testigo del accidente en Providencia, contó en Podría Ser Peor que diariamente los vehículos pasan a exceso de velocidad en la Avenida Andrés Bello. Además, añadió que en esa esquina está situado un semáforo que genera grandes complicaciones para peatones y automovilistas.

“Iba a ir a comprar pan, pasé por Andrés Bello. Estaba a la altura de una librería que hay a unos 40 metros de donde pasó y escuché un golpe súper fuerte, miré para atrás y ahí vi el auto chocando con el poste”.

“Vi que había sido super fuerte y grave, atiné a llamar al 1414. Ahí estuvimos con varias personas, varios se acercaron de ayudar, dentro de lo que se podía hacer. Estábamos en shock, fue tremendo”.

“Como ahora me he podido informar más de lo que pasó, me di cuenta que fue por un exceso de velocidad. Yo que soy vecina de esta calle, frecuentemente vemos autos que van a gran velocidad, lo que es un peligro para todos los peatones, para los mismos autos y ciclistas”.

“Es un control que hay que reforzar, es súper necesario”.

“Más allá del tema puntual del exceso de velocidad, hay un semáforo que se puso en Andrés Bello con Pedro de Valdivia y que es nuevo, el cual es bien nefasto y peligroso. Es un semáforo que es corto, de cuatro tiempos y que es muy confuso. Además de eso, genera una congestión gigantezca”.

