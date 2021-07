El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, habla de sus anhelos en su nuevo periodo, tras la reelección, a la cabeza de una de las municipalidades más importantes de Chile, donde dice, una arista importante, será “la reapertura económica” de la ciudad, tras la pandemia.

Asegura que lo más importante es cohesionar al mundo independiente bajo diversas dimensiones, tanto a nivel municipal, como de otras representaciones del país en manos de personas que no son militantes de los partidos tradicionales, porque, para Sharp, el verdadero protagonista debe ser la sociedad, representada por el pueblo.

El jefe comunal, que renunció al Frente Amplio (FA) a fines de 2019, tras desaveniencias con el diputado Gabriel Boric, debido a que éste firmó sin consulta el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de ese año, se refiere también a la carrera presidencial, donde asegura que debe sumarse un presidenciable independiente.

“Creer que el PC son suficientes para empujar los cambios es pecar de iluso”, asegura en entrevista con la Unidad de Investigación de BíoBíoChile.

Sharp califica a la senadora Yasna Provoste (DC), como seria y respetable, pero representante de un partido centro derecha, sin embargo, en caso de un eventual balotaje presidencial que considere a la presidenciable de la DC, como única aspirante de la centro izquierda, dice que: “Voy a votar en segunda vuelta por el candidato que no sea de derecha”…

Al parecer, en eso no se pierde.

El país de Sharp

-¿Cuál es su visión general de los que pasa en el país en términos políticos?

El país vive una situación política abierta, que me atrevería a definir como estratégica. Asistimos hoy a un cambio de época en Chile. Hay que ver lo que ocurrió esta semana, por una parte han asumido distintos gobiernos locales independientes de los partidos tradicionales y, por otra parte, se terminará con la instalación del órgano constituyente, que nos dará la opción de discutir la sociedad que queremos.

-Entonces…

Nuestra convicción es que esta nueva época que se abre, sea una ventana de oportunidades para enfrentar oportunidades y cambios anhelados por la ciudadanía y que fueron instalados como un clamor popular por la revuelta y las diversas manifestaciones sociales. Va a depender mucho de lo que haga el mundo independiente, que hoy constituye la principal fuerza, autoridad de renovación que existe en el mundo político.

-¿Cuál será su rol a nivel nacional, colaborar en la organización del mundo independiente?

Si el mundo independiente, que expresa de manera clara la irrupción de un nuevo pueblo en Chile, no avanza en organización, en diálogo, en maduración, sigue disperso, lo que va a tender es a desaprovechar la tremenda oportunidad que existe para empujar cambios en Chile y dicho espacio, que no es ocupado por este mundo, va a terminar ocupado por otras fuerzas políticas o el sistema de partidos. Los partidos constituidos, particularmente de la izquierda o el progresismo, no alcanzan para poder impulsar los cambios y satisfacer las expectativas que hay en los sectores populares.

-¿Por qué?

Creer que el Frente Amplio y el Partido Comunista son suficientes para empujar los cambios, confiar que el PS va a tener un giro de 180 grados y va a dejar de ser un partido político neoliberal y va a ser de política transformadora, confiar que esas cosas van a suceder sería pecar de inocente, de iluso. Si el mundo independiente no se organiza, las trasformaciones sociales van a ser difíciles de realizar en Chile.

Discusión pendiente con el FA

-Usted coloca al Frente Amplio como un partido tradicional hoy…

El sistema de partidos en Chile está en crisis, eso lo dejo establecido la revuelta y las elecciones. La autoría de triunfo en mayo fue el diverso y heterogéneo mundo independiente, tanto a nivel de constituyentes como gobiernos locales, hoy son 105 alcaldes independientes en Chile que agrupan un millón 800 mil votos. Por tanto, esa es una fuerza que se encuentra potentemente en los territorios. Tenemos una discusión pendiente en las fuerzas de cambio, dentro de las cuales está la que señala en la pregunta, que no es tanto de programa, sino más bien de estrategia y como se van a empujar los cambios que la gente quiere, con el nivel de oposición que va a presentar la derecha.

-Entonces…

Todos estamos de acuerdo en cambiar el sistema de pensiones o crear una nueva policía, con que haya más descentralización, que se nacionalice el agua o que se declare plurinacional al Estado. Sin embargo, aquí la envergadura del cambio que se quiere empujar en Chile, nos interpela a discutir sobre la viabilidad de dichos cambios y los caminos para lograrlos. El gran ausente hoy, en la discusión, es la sociedad. El problema de Chile no es solo el Estado, sino cómo a la sociedad chilena se le van abriendo espacios para ser protagonista de la época política. Lo que el mundo independiente reclama es protagonismo. En la discusión presidencial está ausente la sociedad, ni tampoco está el rol de los territorios.

-¿La situación puede tornarse compleja si no hay cambios en las candidaturas?

-Si las distintas instituciones políticas que tienen el signo de cambio, si los liderazgos presidenciales no asumen eso desde la estrategia y van a confiar que desde solo el Estado se pueden hacer las transformaciones, vamos a ponernos en una situación compleja, muy dificultosa, porque el nivel de expectativa es muy grande. Esta no es la sociedad que describía Tironi en los años noventa, de la sociedad basada en el consumo, llamada de los “nuevos chilenos”. El chileno va seguir yendo al mall, pero va seguir protestando en las calles, va a seguir en el consumo, ojalá sin abuso, de los bancos y las instituciones financieras, pero también va a querer protagonista de la toma de decisiones que va a tener lugar en nuestro país.

-¿Considera que aun no aparece el presidenciable que responda a eso?

No es sencillo, en todo caso, y no quiero parecer una persona iluminada que cree que puede dar respuestas, si creo que el camino para construir dichas respuestas a la pregunta que planteo es distinto a las que plantean las opciones partidarias que hay en el país. El camino para responder en el actual escenario electoral es la posibilidad que el mundo independiente tenga la capacidad de empujar una candidatura presidencial.

-Pero, no es fácil levantar una candidatura presidencial a tan poco tiempo de la elección presidencial, ¿o sí?

Nadie pensaba en Chile que los independientes iban a ser mayoría en la Convención Constitucional, ni tampoco que más de 100 alcaldías iban a ser dirigidas por un independiente. Entonces, el escenario está abierto como para que sea viable una candidatura como la que describo, hoy no hay un nombre sobre la mesa, pero….

-Su nombre, ¿está sobre la mesa, por relevancia y conocimiento….?

Mi intención hoy es cumplir mi periodo como alcalde de Valparaíso, pero planteamos esta discusión para que se pueda concretar, no es porque haya una cercanía a la autoproclamación, nada más lejos de ello.

-En caso de que se descarte una candidatura independiente, están Gabriel Boric y Daniel Jadue, ¿cuál de los dos representan de mejor manera al mundo independiente?

Esperamos poder concretar la candidatura independiente y por tanto aun no nos ponemos en ese caso. La política tiene sus tiempos y el tiempo para enfrentar ese escenario no es el actual.

Pelea con Boric

-En perspectiva de la firma del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, que firmó Gabriel Boric y determinó su renuncia al Frente Amplio, ¿sigue considerando nefasto ese acuerdo y la decisión del presidenciable del FA de firmarlo, criticado como a título personal?

Siempre hemos tenido un actuar coherente. Cuando éramos parte del Movimiento Autonomista planteamos que la posibilidad de construir poder territorial era un camino para los cambios en Chile. Por eso, decidimos disputar el municipio de Valparaíso, junto a otras fuerzas, y por eso también tomamos la decisión de retirarnos del FA y Convergencia Social porque observamos que el acuerdo excluyó a la sociedad movilizada y fue la misma gente en los actos electorales que superó los límites restringidos del acuerdo de noviembre. Eso fue claro, con la votación del 16 de mayo.

-Y, sobre el rol de Gabriel Boric…

Más allá de hacer una calificación personal sobre lo que él hizo, tengo una diferencia política muy profunda que nos ha llevado a estar en un lugar político y que expresa una coherencia y una mirada íntegra sobre el momento político en Chile.

-Eventualmente, en una decisión donde tuviese que votar por alguien de izquierda, Boric no estaría en su preferencia…

Voy a votar por el candidato que no sea de derecha, eso está claro. Pienso que otro gobierno de derecha sería nefasto. Siendo honesto, estoy más preocupado de lo que pasa en el mundo independiente, que las discusiones internas del Frente Amplio.

-Hoy, lo concreto, es que hay dos candidaturas de izquierda, Gabriel Boric y Daniel Jadue, ¿usted no se pierde en eso?

No me voy a poner en ese escenario, porque queda mucho por delante. Y se puede pensar en que el próximo presidente de Chile sea el primero de izquierda en la historia del país.

-Ya, pero, ¿qué debería ocurrir para que el próximo Mandatario no sea de derecha?

El empoderamiento popular, la participación protagónica de la sociedad, la consolidación de un nuevo pueblo que mira el futuro con más esperanza y oportunidades, es, a mi juicio, elementos fundamentales para que, no solamente, un perfil llegue a La Moneda, sino quien presida debe cumplir con las expectativas de la gente, de vivir mejor, de menos pobreza, menos desigualdad, eso importa. Es fundamental que la opción política, el liderazgo presidencial que sea, para poder tener alguna opción de éxito en desmontar el neoliberalismo en Chile, debe tener presente el protagonismo de la sociedad chilena. Si eso no existe, y es puesta en la banca, en términos futbolísticos, y no como titular, la gente nos va a dejar y va a votar por otra opción…

DC: partido de centro derecha

-¿Le parece peligroso que la centroizquierda pueda ir, eventualmente, tan dividida a la primera vuelta presidencial, potenciando, eventualmente, al presidenciable de derecha?

Para que eso no suceda, hay que construir unidad en torno a una estrategia y viabilizar los cambios, tenemos que construir una unidad, pero no en torno a una figura, en torno a una estrategia. Si ella no se construye, no se perfila, tendremos el peligro de desaprovechar la oportunidad que se abrió el 18 de octubre. Insisto, no digo que la opción del FA y el PC sea lo mismo que la de la DC o la derecha, no digo eso.

-¿A Yasna Provoste no la ve como centro izquierda?

Me parece que es una persona seria que es parte de un partido de centro derecha. Me parece una persona que es muy respetable, pero es parte de un partido de la vieja política. Eso, es importante tenerlo a consideración.

-¿Eso es indivisible?

Habría que preguntárselo a la senadora.

-Pero, ¿usted no cree que es indivisible?

Tengo respeto por la labor que realiza la senadora Provoste, pero tengo muy presente porque participé como dirigente estudiantil, de esas movilizaciones, el acuerdo de 2006, con la derecha en el Salón Montt Varas, manos arriba, excluyó de toda participación al movimiento estudiantil de la ley de educación. En esa foto estaba la expresidenta Bachelet y la senadora Provoste, en ese entonces, ministra de Educación. Es bueno tener memoria política.

-Si Yasna Provoste se convierte en la única opción de centro izquierda, ¿el alcalde Sharp votará por ella?

Voy a votar en segunda vuelta por el candidato que no sea de derecha, no me interesa que la derecha vuelva a gobernar por el daño que le ha hecho a Chile.

Constitucionales

-¿Cómo se debe ordenar el mundo independiente en la Convención Constitucional?

El domingo será histórico en Chile y, por tanto, va a constituir el inicio de un largo proceso de discusión, en que el mundo independiente va a ser importante. Tiene que ser capaz de liderar la unidad transformadora al interior de la CC. Es una de las garantías que tiene el pueblo de que lo que se luchó en las calles se pueda concretar. Espacios como la Lista del Pueblo va a jugar un rol clave, como también los constituyentes provenientes del mundo plurinacional y los movimientos sociales. Territorios en Red trabajó una candidatura que fue electa, Tania Madariaga, en el marco de la Lista del Pueblo y ella está trabajando en esta dimensión.

-Sin ningún sector que tenga ni siquiera un tercio que pueda imponerse, eso, determinará al final que la Constitución sea representativa de la mayoría, ¿o no?

Eso esperamos, que en su ejercicio y resultado sea una instancia representativa de la sociedad chilena y quien puede asegurar ello es el mundo independiente.

-El gobierno y su color político que venga será tan relevante, en medio de la labor de una CC que debe entregar una nueva Constitución…

El órgano constituyente, a partir de este domingo, será el más importante de Chile. No habrá nada más importante para el Estado y la sociedad. Por tanto, desde una mirada preliminar, quien constituya el Congreso o la Presidencia puede ser secundario. Sin embargo, aquellas fuerzas que han estado comprometidas con un cambio en la Constitución, sean aquellas que estén más interesadas en empujar el diálogo democrático para permitir la plena soberanía de la CC y no dar las señales que de forma torpe ha dado este Gobierno. Sabemos que la CC se va a consolidar de mejor forma si al frente de los organismos están autoridades y representantes que crean que la nueva Constitución es una prioridad nacional.

Raspado de olla

-Ha considerado volver al Frente Amplio, ¿se lo ha replanteado?

No voy a volver al FA. No vamos a volver, somos parte de una decisión colectiva y somos parte de Territorios en Red.

-Reconciliación con Gabriel Boric…

La política es una maratón y en este momento estoy más preocupado de lo que ocurre en el mundo independiente, de lo que suceda en FA.

-Para usted, el presidente Piñera, una vez que termine su mandato, ¿va a tener que responder ante la Justicia?

Claramente, justicia nacional e internacional…

-Si de usted dependiera el nombre del candidato presidencial del mundo independiente, ¿quién sería?

-No hay un nombre, hay discusión sobre perfiles…

-La región de Valparaíso, ¿considera que es la que tiene más representantes independientes del país?

Es una de las que tiene fuerte presencia del mundo independiente…

-¿Qué sintió cuando Karina Oliva perdió la gobernación de la RM?

Evidentemente que prefería que Karina Oliva fuera la gobernadora de la región Metropolitana y no Claudio Orrego, pero esa es una opinión personal…