La candidata a gobernadora por la segunda vuelta para la región Metropolitana, Karina Oliva (FA), obtuvo un 22,8% de los votos, es decir 266.614 sufragios a su favor según lo publicó el Servicio Electoral (Servel) la noche del domingo 16 de mayo.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, la candidata por el Frente Amplio, se refirió sobre lo que se viene, ante la mínima diferencia en el porcentaje de votos comparados a los que obtuvo su contrincante, Claudio Orrego (DC), quien contó con 25,21%.

“Fue muy espontáneo (…) Desde hace una semana me empecé a convencer de que íbamos a pasar a segunda vuelta pese a los discursos de no ser la favorita y a contrapelo. Me fui acostumbrando”, admitió.

En la misma línea, y con miras a la segunda vuelta actualizó que, “vamos a convocar a quienes se movilizaron, a las y los independientes, alcaldes que ganador y toda la ciudadanía. Nuestra primer unidad es con la ciudadanía”

Además, afirmó que no tiene miedo de ganar debido a las propuestas para la región Metropolitana.

Ante la participación de estas Elecciones 2021, Oliva ratificó que “soy cautelosa con la participación de ayer, no se compara con la elección del Apruebo, no se puede comparar un plebiscito con una elección general (…) en el 2016 participó un 26%, es decir que de todas maneras hubo un crecimiento del padrón electoral”

“La paridad funcionó de una manera hermosa, me tiene muy contenta (…) eso demuestra que realmente hay un recambio político que la gente retorna a la política como ejercicio democrático y que ya no lo quiere delegar, sino ser protagonista”, soslayó Oliva.

“Hace una semana atrás, sectores de la oposición de Unidad Constituyente creía que ganaban en primera vuelta. Y la diferencia que hoy día tenemos con el candidato de la Democracia Cristiana, es mínima (…) Chile cambió profundamente”, sostuvo.

Tras las declaraciones realizadas por el candidato presidencial, Mario Desbordes (RN), sobre que Orrego podría ser la carta de Chile Vamos, Oliva indicó que “Desbordes dijo que era su candidato, parece que también de Evópoli. Chile Vamos está optando por Orrego, ahí es una decisión de él”.

