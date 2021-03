La directora del Hospital Las Higueras de Talcahuano, doctora Patricia Sánchez, en conversación con Radio Bío Bío comentó sobre la realidad interna del recinto frente al covid-19 y enfatizó en el importante rol que tiene la población para contener la propagación del virus.

Sánchez señaló que “han sido semanas muy difíciles”, y que la red y el hospital están “tremendamente tensionados”. Afirmó que hasta el momento han podido dar respuesta, sin embargo, hay un límite.

Al igual que su colega y presidente del Colegio Médico del Bío Bío, indicó que la atención se mantiene tanto para pacientes contagiados con covid, como para personas con otras patologías y que producto de la alta demanda, han debido posponer cirugías, lo que es “un impacto a largo plazo y la población tiene que tenerlo claro”.

“Hemos habilitado camas, y hemos tenido que tomar decisiones complejas como cerrar pabellones para habilitar en ellos camas y recibir nuestros pacientes que están esperando ser ventilados (…) estamos bastante al límite a estas alturas“, precisó.

La profesional aclaró que el hospital pasó de tener 18 camas críticas a 64 y que las derivaciones son algo que siempre han hecho a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, sin embargo, dijo que “ha alcanzado su máximo nivel ahora”, lo que les ha permitido dar respuesta “a la tremenda exigencia a la que nos vemos sometidos en este momento”.

En total, el recinto cuenta con 389 camas, 328 son para adultos y de ellas 64 fueron transformadas a camas críticas, todas están ocupadas. La directora detalló a Radio Bío Bío que si reciben pacientes es porque han derivado a otros a distintos centros hospitalarios.

“Esperamos que ellos también den su máximo esfuerzo”

Lamentó que “nuestro personal está al limite, lleva un año trabajando de forma incesante”, y agregó que “hoy estamos dando respuesta, pero esto va a tener un límite si no tenemos un compromiso real de la población, yo sé que es muy difícil y que el confinamiento por un año no es fácil, pero esto no es infinito”.

La doctora llamó a “por favor cuidarse, confinarse” y enfatizó en que “la vacuna no nos da la seguridad de no contagiar a otros, hace que nosotros no tengamos una enfermedad tan grave”.

Finalmente, sostuvo que “si no tenemos un compromiso de la población no vamos a salir adelante” y que “en este momento el que no colapsemos esta en manos de la población, nosotros ya estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, no es fácil pero estamos dando lo más que podamos. Esperamos que ellos también hagan su mejor esfuerzo”.

Revisa la entrevista completa a continuación: